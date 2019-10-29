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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На «Адмиратейских верфях» заложат две подлодки проекта 636.3

Две дизель-электрические подлодки проекта 636.3 «Варшавянка» «Уфа» и «Магадан» будут заложены на «Адмиралтейских верфях» 1 ноября. Об этом заявил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщает ТАСС.

Напомним, что на верфях АО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге по этому проекту строится подлодка «Волхов». Еще одна субмарина проекта 636.3 «Варшавянка» — «Петропавловск-Камчатский» прошла заводские ходовые испытания. Она предназначена для Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

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