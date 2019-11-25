В Ростове-на-Дону бывший военный получил 21 год колонии за убийство близких

Южный окружной военный суд приговорил к 21 году лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима жителя Краснодара Виктора Бондаренко, сообщает пресс-служба СКР. Бывший военнослужащий признан виновным в жестоком убийстве сожительницы и ее шестилетнего сына, а также в покушении на убийство своей матери (п.п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — 2 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший военнослужащий 8-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горная) 29-летней младший сержант Виктор Бондаренко, вернувшись из служебной командировки в Сирию, отдыхая на новогодних праздниках дома, приревновал свою гражданскую супругу к сослуживцу. Во время семейной ссоры военный не сдержался и, по его словам, «накидал молотком» по голове женщине и ребенку. Он также ударил собаку, спаслась лишь мать бойца, успевшая выбежать из дома.

У пострадавшей была сломана рука и разбита голова. После этого военный выпрыгнул с восьмого этажа. Однако выжил, сломав ребра и отбив себе легкое и почку. Свою вину Виктор Бондаренко признал и раскаялся, заявив, что совершил преступление под воздействием «соли» (синтетического наркотика) и алкоголя.

Подробнее об убийстве — в материале “Ъ” «“В какой-то момент произошел щелчок”».

Олег Горяев, Ростов-на-Дону