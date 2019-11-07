Как стало известно “Ъ”, в Южном окружном военном суде начался процесс над бывшим военнослужащим 8-й отдельной горной гвардейской мотострелковой бригады Виктором Бондаренко. Вернувшись в Краснодар и приревновав жену, он убил ее и ребенка. Покусился на собственную мать, а затем попытался покончить с собой. Отравиться таблетками, вскрыть вены и убить себя током контрактнику не удалось, а в результате прыжка с восьмого этажа младший сержант Бондаренко получил лишь небольшие травмы.

Трагедия произошла поздним вечером 11 января 2019 года в Краснодаре, когда вернувшийся из длительной служебной командировки замкомандира боевой машины — наводчик-оператор Виктор Бондаренко находился в отпуске дома.

Как рассказал сержант Бондаренко следователю СКР при явке с повинной, накануне убийства он вместе с женой и сослуживцами был в гостях в станице Раздольной. Там, по его словам, мужчины «пили до талого, а после посветили наркоту». Находясь в компании, Бондаренко заподозрил жену в измене со своим другом. Он решил «припугнуть ее» и на обратном пути в Краснодар приобрел «для шутки» в строительном магазине стальной молоток Topex с прорезиненной рукояткой. Покупку он оставил в прихожей. Дома они с другом выпили еще пива, дожидаясь приятеля, который отправился в военкомат подавать документы на контракт.

К вечеру сослуживцы Бондаренко уехали, а в семье на почве ревности начался скандал, который длился примерно четыре часа. В ходе выяснения отношений Бондаренко звонил другу, брату жены и своей матери, ушедшей на работу в ночную смену. По его словам, он считал, что «все близкие люди его предали, став сообщниками жены-изменщицы».

«В какой-то момент произошел щелчок и все: накидал молотком»,— вспоминал Бондаренко.

Около шести ударов по голове получила женщина. 6-летний ребенок, пытавшийся защитить мать, оказался следующей жертвой. В довершении хозяин прошелся молотком и по собаке.

Встревоженная телефонным разговором мать Бондаренко приехала с работы домой. Войдя в квартиру, она увидела окровавленные тела и разъяренного сына. Поняв, что будет следующей, женщина поспешила к выходу, но получила молотком по затылку. В итоге ей удалось выскочить из квартиры, спуститься на лифте и вызвать скорую. Сын не стал преследовать мать, чтобы не привлекать внимание соседей. Соседи впоследствии сообщили следователю, что в тот вечер не слышали криков, а лишь утром обнаружили кровь на площадке и в лифте.

Бондаренко пытался свести счеты с жизнью: «резал вены, но кровь не шла, набрал воду в ванну и бросил в нее включенную микроволновку, надеясь, что убьет током, но только печь сгорела». Тогда он выбросился с восьмого этажа, оставив на теле убитой жены листок, который гласил: «Предсмертная записка. Она врала и обманывала людей — призналась и получила по заслугам».

Приехавшие на вызов спасатели срезали дверь квартиры. Бригада медиков и экспертов обнаружила при входе использованные шприцы и ампулы от лекарственных препаратов: фезам, кортексин, цитрамон, а также выпитую бутылку пива и кровавую надпись на стене «соль». Бондаренко в результате падения получил закрытый перелом ребер, разрыв легкого и ушиб почки. Он оформил явку с повинной и заявил о своем раскаянии. По мнению Бондаренко, убитая подсыпала ему в еду наркотик — соль, чтобы он сошел с ума и убил свою мать.

Медицинская экспертиза не обнаружила у бывшего военного клинических признаков алкогольной и наркотической зависимости. Специалисты пришли к выводу, что Бондаренко не находился в состоянии аффекта, а его действия были намеренными и носили пролонгированный характер. «Брутальность реагирования в конфликтах при невысокой эмоциональной устойчивости» — такую характеристику дали ему психологи. В заключении они отметили, что жестокость является оценочной морально-этической категорией, и она не входит в их компетенцию.

Согласно документам, представленным Минобороны следствию, 8 декабря 2018 года вышел приказ о досрочном увольнении в запас младшего сержанта Бондаренко в связи с невыполнением им условий контракта. Уже 9 февраля 2019 года его должны были исключить из списков личного состава войсковой части 65384, а до этого времени он находился в отпуске. По службе Виктор Бондаренко характеризовался положительно, имел многочисленные награды, в том числе медали за службу в Сирии и на Северном Кавказе, является ветераном боевых действий.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону