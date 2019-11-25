Сержант-контрактник осужден на длительный срок за убийство женщины и ребенка

Южный военный суд (ЮОВС) вынес сержанту-контрактнику Виктору Бондаренко, который осужден на 21 год строгого режима за убийство сожительницы и ее 6-летнего ребенка, а также за покушение на жизнь его матери. Подсудимый частично признал вину, но сообщил, что событий дня убийства не помнит. Об этом сообщила пресс-служба (ЮОВС).

Как следует из приговора, сержант Бондаренко, проходивший службу в 8-й отдельной горной гвардейской мотострелковой бригаде, во время новогодних праздников 2019 года находился в отпуске в Краснодаре и вместе с сослуживцами употреблял большое количество спиртных напитков и наркотиков. На этой почве у мужчины возникли подозрения в отношении его сожительницы, он купил строительный молоток, приехал к женщине, напал на нее и на ее малолетнего сына. Совершив убийство, Бондаренко ударил молотком свою мать, которая приехала к его сожительнице, однако женщине удалось выскочить из квартиры и убежать. После этого контрактник пытался покончить с собой, но получил незначительные травмы. Виктор Бондаренко является ветераном болевых действий, имеет медали за службу в Сирии и на Северном Кавказе.

Анна Перова, Краснодар