«Союзмультфильм» выпустит продолжение мультфильма «Умка»

«Союзмультфильм» представит новую серию мультфильма «Умка», приуроченную к 50-летию мультфильма, сообщила киностудия. Премьера серии состоится в следующем месяце.

«Киностудия "Союзмультфильм" в декабре 2019 года представит финальную часть мульттрилогии о белом медвежонке по имени Умка»,— говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»). По словам председателя правления киностудии Юлианы Слащевой, в финале прозвучит песня — добрая и мелодичная, в лучших традициях отечественной мультипликации. Она добавила, что новая серия «будет замечательным подарком российским зрителям на Новый год».

Мультфильм «Умка» 1969 года рассказывает историю белого медвежонка, подружившегося с мальчиком-чукчей. В нынешнем году исполняется 50 лет с момента выхода на экраны сразу нескольких значимых мультфильмов, в том числе «Крокодил Гена», «Ну, погоди!», «Винни-Пух», «Бременские музыканты» и «Умка».

Ранее «Союзмультфильм» заявил, что снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!». В прошлом году киностудия перезапустила «Простоквашино», снятое по мотивам произведений Эдуарда Успенского.