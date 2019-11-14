«Союзмультфильм» снимет новые серии «Ну, погоди!»

«Союзмультфильм» снимет 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», рассказала журналистам предправления киностудии Юлиана Слащева на полях VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума (ПМКФ). По мнению вице-премьера Ольги Голодец, перезапуск мультфильма «станет подарком младшему поколению».

«В 50-летие наших героев "Союзмультфильм" запускает разработку нового цикла мультфильмов про "Ну, погоди!". По нашему плану — 26 новых серий»,— сообщила госпожа Слащева (цитата по ТАСС).

В прошлом году «Союзмультфильм» перезапустил «Простоквашино», снятое по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Первая серия «Возвращения в Простоквашино» вышла в апреле 2018 года. За восемь часов ролик набрал более 7 млн просмотров. Сейчас на YouTube-канале студии опубликованы все 15 серий. Писатель после выхода мультика обвинил «Союзмультфильм» в плагиате.

Подробности — в публикации “Ъ FM” «Конфликт вокруг "Простоквашино" пришел к счастливому финалу».