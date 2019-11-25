Глава Туапсинского района Анатолий Русин возможно покинет свой пост

Глава Туапсинского района Анатолий Русин может покинуть свой пост. Об этом "Ъ-Кубань" сообщил источник в районной администрации. По его словам, решение о об этом будет принято сегодня, 25 ноября, на сессии районного совета депутатов. Вероятно, господин Русин уйдет с поста по собственному желанию. Точная причина неизвестна, однако источник предполагает, что это может быть связано с регулярными публикациями в СМИ с критикой работы Анатолия Русина по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в районе в октябре 2018 года. Как писал "Ъ-Кубань", Краснодарский краевой суд до сих пор рассматривает порядка 100 дел о компенсации пострадавшим, так как не все жители получили от администрации средства. Еще одной причиной отставки является возможный конфликт Анатолия Русина и первого вице-губернатора Кубани Андрея Алексеенко.

Также, по словам источника, если отставка Анатолия Русина состоится, новым главой района станет человек, являющийся креатурой господина Алексеенко, и это будет свидетельствовать об аппаратном усилении вице-губернатора. В 2010-2014 годах Андрей Алексеенко был заместителем прежнего главы Туапсинского района Владимира Лыбанева и курировал в районной администрации вопросы капитального строительства, ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи, промышленности, а также сельского и лесного хозяйства. Предположительно, Андрей Алексеенко будет присутствовать на сессии районного совета депутатов. Источник не исключает, что он может представить нового главу района.

Анатолий Русин был назначен главой Туапсинского района на сессии совета депутатов в ноябре 2017 года. Его конкурентом был глава Вельяминовского поселения Александр Урванцев. До этого район возглавлял Владимир Лыбанев, который в 2017 году был избран депутатом ЗСК.

Подробнее о судебных процессах пострадавших при наводнении в Туапсинском районе читайте в материале “Ъ-Кубань”.

Михаил Лукашов