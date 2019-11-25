Анатолий Русин ушел с должности главы Туапсинского района Он покинул пост по собственному желанию

Сегодня, 25 ноября, депутаты районного Совета приняли досрочную отставку главы Туапсинского района Анатолия Русина. Он ушел со своего поста по собственному желанию.

Анатолий Русин возглавлял Туапсинский район два года. Принявший участие в заседании районного Совета депутатов первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко поблагодарил уже бывшего главы муниципалитета за работу. «В октябре 2018-го на район обрушилась стихия, и вместе с остальными он взял на себя ответственность за спасение людей, а затем и за ликвидацию последствий ЧС», - сказал господин Алексеенко.

Исполняющим обязанности главы Туапсинского района назначен первый заместитель руководителя муниципалитета Виталий Мазнинов. Конкурс за замещение должности главы муниципалитета будет проведен 25 февраля следующего года.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, отставка господина Русина была ожидаема и, вероятно, связана с регулярными критическими публикациями в СМИ по ликвидации последствий наводнения, произошедшего в районе в октябре 2018 года.

Дмитрий Михеенко