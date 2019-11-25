Mercedes-Benz показала тизер нового GLA

Компания Mercedes-Benz показал тизер нового поколения кроссовера GLA, премьера которого состоится в 2019 году.

На официальной странице немецкого автопроизводителя в Twitter опубликован короткий видеоролик с закамуфлированным прототипом нового автомобиля. Как сообщает Mercedes-Benz, премьера кроссовера состоится 11 декабря 2019 года.

Напомним, ранее Mercedes-Benz показал AMG-версии кроссоверов GLE и GLS.