Mercedes-Benz GLE получил версию AMG 63

Mercedes-AMG GLE 63 S. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 63 S. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 63 S. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLE 63 S. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил 4-литровый бензиновый турбомотор V8, выдающий 571 л.с в варианте AMG 63 и 612 л.с. в версии AMG 63 S. Двигатель, оснащенный системой отключения половины цилиндров, дополнен гибридной установкой, добавляющей дополнительные 22 л.с. — ее электромотор встроен между двигателем и коробкой передач. AMG GLE 63 S также комплектуется активными опорами силового агрегата.

AMG-версия получила спортивную выхлопную систему, перенастроенную 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и модернизированный полный привод 4Matic+, который корректирует тягу по осям. Кроссовер оснащается электронноуправляемой блокировкой дифференциала сзади, адаптивным рулевым управлением и адаптивной пневмподвеской с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, снижающими крены при активных маневрах. Для модели предусмотрены усиленные тормоза, а также несколько режимов (Comfort, Sport, Sport+, Trail и Sand, а также Race для AMG 63 S) работы двигателя, коробки передач, руля, подвески и электронных ассистентов.

Mercedes-AMG GLE 63 получил особую решетку радиатора, спортивный аэродинамический обвес и кузовной декор с серебристыми элементами, а также 20-дюймовые колесные диски. За доплату можно выбрать черные декоративные элементы кузова AMG Night и различные варианты колес размером от 20 до 22 дюймов. В салоне появились спортивные сиденья и руль, отделка карбоном и особое оформлением цифровой приборной панели и мультимедийной системы MBUX.

Напомним, премьера базового Mercedes-Benz GLE состоялась осенью 2018 года, а зимой 2019 года был показан Mercedes-AMG GLE 53. В продаже новый Mercedes-AMG GLE 63 появится в 2020 году. Стоимость модели пока не названа.