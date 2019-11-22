Mercedes-Benz сделал AMG-версию кроссовера GLS

Mercedes-AMG GLS 63. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLS 63. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GLS 63. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль получил 4-литровый бензиновый турбомотор V8, выдающий 612 л.с. Двигатель, оснащенный системой отключения половины цилиндров, дополнен гибридной установкой, добавляющей дополнительные 22 л.с. — ее электромотор встроен между двигателем и коробкой передач.

AMG-версия получила спортивную выхлопную систему, перенастроенную 9-ступенчатую автоматическую коробку передач и модернизированный полный привод 4Matic+, который корректирует тягу по осям. Кроссовер оснащается электронноуправляемой блокировкой дифференциала сзади, адаптивным рулевым управлением и адаптивной пневмподвеской с активными стабилизаторами поперечной устойчивости, снижающими крены при активных маневрах. Для модели предусмотрены усиленные тормоза, а также несколько режимов работы двигателя, коробки передач, руля, подвески и электронных ассистентов.

Mercedes-AMG GLS 63 получил особую решетку радиатора, спортивный аэродинамический обвес и кузовной декор с серебристыми элементами, а также 21-дюймовые колесные диски. За доплату можно выбрать черные декоративные элементы кузова AMG Night и различные варианты колес размером от 21 до 23 дюймов. В салоне появились спортивные сиденья и руль, отделка карбоном и особое оформлением цифровой приборной панели и мультимедийной системы MBUX.

Напомним, ранее немецкий автопроизводитель показал еще одну модификацию Mercedes-Benz GLS — кроссовер Mercedes-Maybach GLS 600.