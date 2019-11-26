Болельщики попытались разжечь «Факел»

«Сухим» поражением на домашнем поле от «Нижнего Новгорода» воронежский «Факел» 23 ноября завершил первую часть первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ). После прошедших 25 туров клуб из столицы Черноземья замыкает турнирную таблицу: чтобы выйти из зоны вылета, ему необходимо уже десять очков. По мнению главного тренера команды Владимира Бесчастных, улучшить результаты будет возможно только в случае укрепления клуба новичками во время зимней паузы. Болельщики на последнем матче не поддержали команду: на вмещающий более 30 тыс. человек пришло 1,2 тыс., а после финального свистка четверо фанатов вырвались на поле и кинулись на футболистов с кулаками.

После субботних матчей команды ушли на зимний перерыв до 9 марта. «Факел» перед паузой не смог порадовать пришедших на Центральный стадион профсоюзов примерно 1,2 тыс. зрителей (вход на матч был бесплатным). ФК «Нижний Новгород» огорчил хозяев на 73-й и 77-й минутах. Сначала полузащитник гостей принял мяч спиной к воротам «Факела», обыграл двух защитников и пробил мимо вратаря. Затем футболисты с берегов Волги успешно разыграли угловой удар. После финального свистка четыре болельщика «Факела» с восточной трибуны прорвались через заграждения и побежали в сторону игроков. Но члены команды оказались готовы к критике и сами встретили болельщиков кулаками, вскоре им на помощь подоспели стюарды и полицейские, которые увели с поля нарушителей порядка. С трибун при этом доносились нелицеприятные крики в адрес правоохранителей и подбадривающие «давай!» — фанатам.

На пресс-конференции после мачта главный тренер хозяев Владимир Бесчастных признался, что понимает реакцию болельщиков и сам крайне недоволен результатом. «Я не знаю, футболистам не жалко свой труд? Столько пахать, чтобы потом вот так дать себе забить. Тяжело что-то меняется у нас. Опять нам забили с углового, опять человек был один. Все стандартные положения у наших ворот опасны»,— сетовал наставник. «Установку футболисты выдерживают. Но в какой-то момент концентрация что ли уходит, ответственности нет. Когда ты в штрафной, должна быть ответственность за каждого соперника. Не знаю, это врожденное или что. Себя вспоминаешь, упустишь игрока — потом в раздевалку боишься зайти,— рассказывал Владимир Бесчастных.— Я сказал, что за результат отвечаю. Поэтому если ставить оценку себе за восемь туров (господин Бесчастных возглавил «Факел» с 16 октября.— “Ъ-Черноземье”), это будет “два”. Результата нет, а это самое важное». Причиной этого он назвал «нехватку индивидуального мастерства». «Вот возьмем “Нижний Новгород”: их человек получил мяч, троих обыграл, забил гол. Мы так не можем»,— пояснил тренер.

Он надеется, что во время зимней паузы останется в команде и будет участвовать в подборе новых футболистов. «Работа уже ведется, но все не так просто. У нас нет возможностей, чтобы высокого уровня футболисты пришли к нам»,— отметил Владимир Бесчастных. По его словам, руководство «Факела» допустило «ошибку», полностью распустив перед началом сезона предыдущий состав команды. «Надо было оставить тех людей, которые себя проявили. Костяк — человек пять-семь и вокруг них уже строить команду,— пояснил наставник.— Если так будет происходить и дальше, то все равно, кто будет тренер. Убрали команду и за две недели до начала чемпионата стали подписывать новых футболистов, ну просто подумайте, насколько это реально… Кто за две недели до старта свободен?»

Свое решение пойти на «провальное место» Владимир Бесчастных объяснил желанием работать: «Всегда хотелось работать. Позвали сюда — буду здесь. Если уберут — посмотрим, что дальше. Это судьба тренера, как и футболистов, к ней надо быть всегда готовым». По мнению наставника, пополнить состав «Факела» зимой должны «минимум пять человек». «Руководство команды это прекрасно понимает, посмотрим, что решат выше,— добавил тренер.— Если не будет усиления команды, то выше, чем сейчас, прыгнуть не получится». После перерыва команда должна собраться 9 января, чтобы отправиться на сбор в Сочи, затем ее ожидают два выезда за границу — в Турцию и на Кипр, а позже — финальные тренировки в Сочи. «Готов остаться, если даже команда свалится во вторую лигу»,— сообщил главный тренер.

«Факел» с 16 очками единолично занимает 20-е место в турнирной таблице ФНЛ, чтобы покинуть зону вылета (15-е место), ему необходимо десять очков. За 25 туров воронежский клуб смог выиграть лишь три раза, а проиграл — 15; забил 13 мячей, а пропустил 43.Еще один представитель Черноземья в ФНЛ, курский «Авангард», с 27 очками занимает 14-е место в таблице. У него восемь поражений, пять побед и 12 ничьих, 36 мячей пропущено и 26 забито.

«Десять очков при нынешнем составе “Факела” — практически приговор, покинуть зону вылета и остаться в ФНЛ по спортивному принципу в этом сезоне будет крайне сложно. Никто из соперников без боя сдаваться не собирается, а команды-лидеры второго дивизиона в этот раз от повышения в классе отказываться не собираются»,— рассказал “Ъ-Черноземье” высокопоставленный собеседник в футбольном сообществе региона.

В начале нынешнего сезона генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе минимальной задачей называл сохранение прописки в ФНЛ по спортивному принципу. При этом топ-менеджер заявлял, что в Воронеж его привлекли «прежде всего болельщики клуба». Недавно в интервью РИА «Воронеж» господин Асхабадзе заявил, что состав комплектовался за две недели до старта ФНЛ «из того материала, который был на рынке», а «без нормальной предсезонки и наигранных связей команды не делаются». «Я рискнул, когда согласился возглавить “Факел”. Если результат будет неубедительным, никто не сделает скидку на проблемы клуба,— считает гендиректор.— Положение критическое, но шансы еще остаются. Зимой постараемся провести точечные изменения, если позволит финансирование. Нам нужно время, чтобы создать костяк команды. И даже если “Факел” упадет во второй дивизион — хотя будем биться до последнего — мы готовы работать».

Местные эксперты считают, что именно менеджмент «Факела» виновен в его нынешнем положении. В беседе с РИА «Воронеж» экс-тренер воронежского клуба Валерий Нененко заявил, что «собирать команду с нуля — стратегическая ошибка», а у Владимира Бесчастных «нет опыта самостоятельной работы» на уровне ФНЛ. «Думаю, наш губернатор (Александр Гусев.— “Ъ-Черноземье”) реально заинтересован в развитии футбола. Но, возможно, его не очень хорошо информируют»,— резюмировал господин Нененко.

Андрей Цветков