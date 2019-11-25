В конкурсе «Водоканала» на 3 млрд рублей могут быть выявлены нарушения

Конкурсный отбор по объявленному ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» аукциону на выполнение работ второго этапа реконструкции Северной станции аэрации стоимостью 3 млрд рублей, вероятно, проходит с нарушениями. По данным “Ъ-СПб”, компании ООО «Деловой Центр Сертификации» и ООО «Центр Деловой Сертификации», которые определяют итоги отбора по одному из самых значимых критериев — «деловая репутация», фактически не имеют права этого делать.

В администрации Санкт-Петербурга заявили “Ъ-СПб”, что «деловая репутация» является добровольным критерием, и организации, проводящие такую оценку, не должны быть аккредитованы в Росаккредитации. Однако, по мнению экспертов, отсутствие аккредитации уже является достаточным основанием для отмены конкурса и привлечения должностных лиц к ответственности.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «Подмочили репутацию».