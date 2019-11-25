Подмочили репутацию

Как стало известно “Ъ”, отбор по конкурсу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на второй этап реконструкции Северной станции аэрации (ССА) стоимостью 3 млрд рублей, вероятно, проходит с нарушениями. Компании ООО «Деловой Центр Сертификации» и ООО «Центр Деловой Сертификации», которые определяют итоги отбора по одному из самых значимых критериев — «деловая репутация», фактически не имеют права этого делать. В Смольном заявили “Ъ”, что «деловая репутация» является добровольным критерием и организации, проводящие такую оценку, не должны быть аккредитованы в Росаккредитации. Однако, по мнению экспертов, отсутствие аккредитации — достаточное основание для отмены конкурса и привлечения должностных лиц к ответственности.

В данный момент проходит предквалификационный отбор по конкурсу на второй этап реконструкции Северной станции аэрации для нужд ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» (строительно-монтажные работы). Цена контракта — около 3 млрд рублей. По пункту требования «деловая репутация» (значимость критерия 30% — очень высокая) конкурсной документацией фактически определены две компании, у которых участники отбора могут сертифицироваться: ООО «Деловой Центр Сертификации» и ООО «Центр Деловой Сертификации». При этом, согласно сайту Росаккредитации, деятельность «Делового Центра Сертификации» этим органом приостановлена 15 ноября 2019 года, а «Центр Деловой Сертификации» не имеет аккредитации вообще (нет в списке Росаккредитации). Таким образом, в числе ключевых игроков, определяющих итоги одного из самых крупных городских бюджетных контрактов, оказываются компании, которые фактически не имеют права этого делать. Отметим, это уже второй предквалификационный отбор. Первый состоялся весной: из восьми заявок ни одна не была допущена.

Северная станция аэрации (ССА) расположена западнее поселка Ольгино, занимает площадь 65 га и считается одним из трех крупнейших канализационных очистных сооружений города (помимо ССА, это Центральная станция аэрации и Юго-Западные очистные сооружения). Первая очередь ССА была введена в 1986 году, на полную мощность она заработала в 1995 году. В 2017 году был завершен первый этап реконструкции ССА, который обошелся городскому предприятия в 1,9 млрд рублей. Генподрядчиком «Водоканала» тогда выступила петербургская фирма ООО «Альянс Электро».

«Смысл любой закупки — в том, чтобы прозрачно и справедливо отобрать победителя торгов. В случае если заказчик допустил неточности или ошибки при формировании критерия отбора, это может стать основанием для отмены итогов процедуры закупки»,— утверждает адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова. По ее словам, если выяснится, что заказчики допустили к оценке заявку, которая не соответствует критерию, на самого заказчика и должностных лиц может быть наложен штраф. «Основания для отмены конкурса есть, и для запуска процедуры рассмотрения в ФАС целесообразно организовать подачу жалобы (например, от одного из участников первого этапа переквалификации)»,— согласен глава «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров.

В Смольном с замечаниями не согласны. «Положением о закупках предприятия предусмотрены различные виды и способы закупок. Одним из таких является ПКО (предварительный квалификационный отбор). Это процедура не является закупкой, по ее итогам не заключается договор. Никаких обязательств перед участниками у заказчика не возникает. Цель проведения ПКО — определение конкурентной среды для дальнейшей закупки»,— заявили в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского.

«Деловая репутация является добровольной. Организации, проводящие такую оценку, не должны быть аккредитованы в Росаккредитации. Главное требование к ним — соответствие требованиям ГОСТ Р-66.1.03 2016 и сертификация Росстандарта. При этом в документации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" нет ссылок на конкретные компании, у которых необходимо получить данный рейтинг. В документации указаны только стандарты»,— отметили в аппарате вице-губернатора. Также в аппарате заявили, что ранее ООО «Навигатор-СБС» направляло жалобу в УФАС с аналогичной претензией, но антимонопольщики отклонили ее. Предоставить ссылку на данное решение или документ по этому делу в аппарате вице-губернатора на момент сдачи номера в печать не смогли.

Алексей Кириченко