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Банки хотят оценивать долговую нагрузку россиян по их расходам

Российские банки могут начать рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков на основании данных об их платежах и расходах. Бюро кредитных историй «Эквифакс» разрабатывает проект, который позволит оценивать доход клиентов по их карточным трансакциям, сообщили РБК в пресс-службе бюро. В работе над проектом задействованы специалисты Центробанка, рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. По его словам, новым вариантом оценки интересуются 15 банков.

Для получения дополнительных данных кредитор с согласия клиента будет направлять в бюро кредитных историй (БКИ) запрос. Банки будут передавать в БКИ сведения о держателях карт и номера этих карт в зашифрованном виде. На их основе каждому пользователю присвоят уникальный номер. Платежные системы будут собирать данные о платежах по картам, привязанным к этому номеру, без привязки к имени клиента. Для получения данных банку нужно будет отправить в БКИ полное имя и номер паспорта клиента. Бюро сопоставит эти данные с уникальным номером, а платежные системы проанализируют операции по всем картам, прикрепленным к этому номеру, и полученную оценку направят банку.

Представитель «Эквифакса» также сообщил, что в проекте принимают участие платежные системы. В Mastercard и Visa от комментариев отказались.

В ЦБ заявили РБК, что изучают модели для оценки доходов заемщиков, которые используют кредитные организации. Инициативу «Эквифакса» регулятор комментировать не стал.

В октябре ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям информировать заемщика о ПДН. С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

О том, почему эта рекомендация стала предметом острой дискуссии, читайте в материале “Ъ” «Долги не напоказ».

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