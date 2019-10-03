ЦБ рекомендовал банкам и МФО сообщать заемщикам их долговую нагрузку

Банк России рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям (МФО) информировать заемщика о показателях долговой нагрузки (ПДН). С 1 октября они обязаны рассчитывать ПДН физлиц при предоставлении кредитов от 10 тыс. руб. и при увеличении лимита кредитования, а также формировать дополнительный запас капитала, если ПДН выше 50%.

Если заемщик не предоставит подтверждающие документы о доходах, банки и МФО могут использовать при расчете ПДН данные Росстата о среднедушевом доходе в регионе регистрации заемщика. «Если оцененный таким образом ПДН окажется выше 50%, это может негативно повлиять на условия кредитования клиента»,— заявили в ЦБ.

В конце 2018 года сообщалось, что заемщики, чрезмерно обремененные долгами, вероятно, не смогут взять очередной заем в МФО. Выдача займов на сумму свыше 10 тыс. руб. клиентам, у которых суммарные платежи по кредитам и займам превышают половину месячного дохода, будет оказывать давление на капитал МФО.

Подробнее — в публикации “Ъ” «МФО потеряют четверть».