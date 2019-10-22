Долги не напоказ

Возможность заемщиков получать информацию об их показателе долговой нагрузки (ПДН), который с недавних пор выступает одним из ключевых факторов при выдаче кредитов, стала предметом острой дискуссии. Кредиторы говорят о бесполезности данных для клиентов и больших затратах для себя. Банк России, депутаты и правозащитники настаивают на раскрытии. В бюро кредитных историй предлагают свои услуги, но, в отличие от обязанности банков, они могут привести к дополнительным расходам граждан.

Как стало известно “Ъ”, 18 октября на заседании рабочей группы по подготовке поправок к закону «О кредитных историях» неожиданно был поднят вопрос о необходимости раскрывать заемщику рассчитанный по нему ПДН (отношение выплат по всем кредитам к доходам заемщика). Проект закона предусматривает, что в будущем рассчитывать ПДН будут бюро кредитных историй (БКИ) и сообщать его кредиторам. С 1 октября банки сами начали рассчитывать ПДН, при выдаче кредитов гражданам с показателем более 50% для кредитора повышаются коэффициенты риска и нагрузка на капитал (см. “Ъ” от 9 сентября). Письмом от 2 октября ЦБ рекомендовал кредитным организациям раскрывать показатель заемщикам. При этом подразумевается, что раскрытие банками ПДН при выдаче кредита будет бесплатным.

Как пояснил “Ъ” глава рабочей группы, первый заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Игорь Дивинский, ПДН характеризует не только состояние одного человека, но и состояние экономики страны в целом. По его словам, показатель крайне важен и для кредитора, и для самого заемщика, который должен трезво оценивать свои силы. «Именно поэтому его, как и предусмотренный законопроектом индивидуальный кредитный рейтинг, раскрывать необходимо»,— подытожил Игорь Дивинский.

Но, рассказали “Ъ” присутствовавшие на встрече эксперты, банкиры высказались жестко против. Они считают, что гражданину ПДН не нужен, для банка же раскрытие несет дополнительные затраты. Банкиры просят ЦБ уточнить, какова конечная цель раскрытия и в каком виде оно должно происходить. В ЦБ пояснили “Ъ”, что «в письме Банка России не регламентируется порядок информирования заемщиков, что позволяет банкам и МФО самостоятельно выбрать форму уведомления». Вместе с тем, согласно обнародованной Ассоциацией банков России переписке с ЦБ, кредитные организации не уверены в правильности собственных расчетов ПДН и обратились к регулятору с просьбой не штрафовать их в первые полгода расчета показателя.

Проведенный “Ъ” опрос банков показал, что большинство из них уверены, что раскрытие ПДН — всего лишь лишние затраты. «Любое раскрытие стоит денег, а данное раскрытие ничего не даст заемщику,— уверен зампред правления банка "Ренессанс-Кредит" Сергей Королев.— Даже если оспорить верность расчета, это ничего не даст, поскольку банк может отказать в кредите и не поясняя причины». «Клиент может не входить в целевую группу кредитора или не подходить по множеству других причин, нередко выбор кредитной политики основывается исключительно на риск-аппетитах собственника бизнеса, а не закредитованности заемщиков»,— указывает глава СРО «МиР» Эльман Мехтиев. В конце концов, кредитор просто не обязан объяснять причины отказа.

У правозащитников иное мнение. «Если отказ в выдаче кредита связан именно с высокой долговой нагрузкой, то человек вправе об этом знать, ему важно объяснить, что полученный отказ для него — это благо, так как у него слишком высокие риски невозврата»,— указывает глава ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева. В ЦБ также считают, что такое информирование позволит повысить осведомленность заемщика о том, какую долю своего дохода он должен выплачивать кредиторам. «Таким образом, информирование заемщика о значении рассчитанного в отношении него ПДН позволит ему принять более взвешенное решение»,— уверены в ЦБ.

Решение проблемы предлагают кредитные бюро. По словам главы БКИ «Русский стандарт» Анны Садовничей, предоставление информации о ПДН возможно было бы сделать в составе кредитной истории заемщика. «Банки могут направлять в БКИ информацию по всем заемщикам с указанием ПДН, а бюро в качестве дополнительной услуги представляли бы эту информацию заинтересованным гражданам»,— рассуждает госпожа Садовничая. Она подчеркнула, что уже сейчас БКИ умеют доступно разъяснять заемщикам присвоенный им скоринговый балл. Так что сделать наглядным расчет ПДН, по ее мнению, БКИ также смогут, как и дать рекомендации по исправлению ситуации с долговой нагрузкой заемщика. Впрочем, интерес придется удовлетворять за деньги. Если дважды в год заемщик может получать такие кредитные отчеты в БКИ бесплатно, то за дополнительные запросы придется заплатить около 400 руб.

Вероника Горячева