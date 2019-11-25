Число погибших при падении самолета в Конго выросло до 29

Число жертв крушения двухмоторного самолета в Демократической Республике Конго увеличилось до 29, еще 16 человек получили ранения, сообщает портал Actualite. По предварительным данным, причиной падения воздушного судна были технические неполадки.

Самолет авиакомпании Busy Bee разбился через три минуты после взлета накануне, 24 ноября. Он упал на жилые дома в квартале города Гома. На борту самолета было 17 пассажиров и два члена экипажа.