В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета, передает AFP. Dornier 228, направлявшийся в город Бени, упал на жилой район города Гома. На месте катастрофы обнаружены 23 тела.

Smoke rises from the wreckage of a small plane which crashed on takeoff into a densely populated area of Goma in the Democratic Republic of Congo pic.twitter.com/31BXU7qrG0