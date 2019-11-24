24 ноября, воскресенье
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В ДР Конго из-за падения самолета на жилые дома погибли 23 человека

В Демократической Республике Конго двухмоторный самолет местной компании потерпел крушение вскоре после взлета, передает AFP. Dornier 228, направлявшийся в город Бени, упал на жилой район города Гома. На месте катастрофы обнаружены 23 тела.

На борту воздушного судна находились 17 пассажиров и 2 члена экипажа. Точное число возможных жертв на земле неизвестно. Один из работников компании предположил, что причиной аварии могла быть «техническая неисправность».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя