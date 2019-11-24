ЦСКА обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ

Московский футбольный клуб ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» со счетом 1:0 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Москве на стадионе «ВЭБ – Арена». Гол забил Никола Влашич (74).

Набрав 33 очка, ЦСКА занимает третье место таблицы РПЛ, «Крылья Советов» с 18 очками — 12-е место. В следующем туре ЦСКА сыграет 2 декабря в Москве с тульским «Арсеналом», «Крылья Советов» встретятся 30 ноября в Самаре с «Уфой».

О прогнозах на 17-й тур РПЛ — в материале “Ъ FM” «Победа “Зенита” сомнений не вызывает».