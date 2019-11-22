«Победа “Зенита” сомнений не вызывает»

Прогнозы на исход матчей 17-го тура РПЛ спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— Поговорим о матчах 17-го тура чемпионата страны, он стартует уже сегодня. В субботу нас ждут просто огненные встречи: «Динамо» — «Ростов» и «Рубин» — «Зенит». А в воскресенье сразу три матча заслуживают пристального внимания: «Урал» — «Спартак», «Арсенал» — «Краснодар» и ЦСКА — «Крылья Советов». Я начну с лидера нашего чемпионата – «Зенита». В последнее время постоянно слышу о том, что «Рубин» может противостоять «Зениту». Но мне кажется, что «Рубин» — «Зенит» в этом туре как раз один из тех матчей, результат которых предсказать очень просто. Какой коэффициент на победу «Зенита»? И насколько активно ставят болельщики на этот матч?

— Тут все предсказуемо: конечно, фаворит – «Зенит», коэффициент на данный момент небольшой – 1,5. То есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть 1,5 тыс. руб. И 96% ставок приходится именно на победу питерского клуба, всего лишь 2% — на победу «Рубина» и 2% — на ничейный результат.

— Это, простите, вот тот самый «верняк», потому что победа «Зенита», на мой взгляд, сомнений не вызывает. Если «Зенит» будет играть в тот футбол, в который он всегда играет, «Рубину» конец, уж простите меня за такую категоричность. Но есть еще один матч, исход которого, мне кажется, тоже можно предсказать — «Тамбов» — «Локомотив». Там не все так однозначно, но коэффициент повыше, насколько я понимаю?

— Да, я думаю, тут важно посмотреть на статистику выступлений команды. «Тамбов» удивляет — три победы подряд. А «Локомотив», в свою очередь, не особо радует своих болельщиков победами, но фаворитом все равно являются железнодорожники: на текущий момент коэффициент — 1,75. А на победу оппонента можно поставить с коэффициентом 5. Но, что важно, если посмотреть, как меняются коэффициенты, то еще совсем недавно коэффициент на «Тамбов» был 6,5, а на «Локомотив» — 1,6. Мы видим, что сейчас корректировка коэффициентов идет на основе статистики, коэффициент на «Тамбов» несколько снижается, а коэффициент на «Локомотив» — повышается. Поэтому, наверное, интересный момент. Если верить, что «Локомотив» вернется сейчас в строй, то можно поставить с неплохим коэффициентом. А если же верите, что «Тамбов» продолжит свою серию побед, либо хотя бы беспроигрышную серию, можно, в принципе, очень хорошо заработать.

— Я сразу скажу, почему такой ажиотаж вокруг «Тамбова» — обыграл «Ростов», одного из лидеров. Но дело в том, что у «Ростова»-то проблемы. Мы помним, почему «Ростов» проиграл — финансовые проблемы, в команде не все гладко. А вот матч, в котором, действительно, ничего не ясно — «Динамо» — «Ростов». Какие здесь расклады?

— Тут ставят больше на «Ростов» — 79% ставок приходится на этот клуб, на «Динамо» всего лишь 17% ставок. И если говорить о котировках, то примерно равный расклад: на «Динамо» можно поставить с коэффициентом 2,5, на «Ростов» чуть больше – 3, коэффициент на ничейный исход в этом матче — 3,2. Нет какой-то однозначной картины, нет фаворита. Поэтому может все что угодно сложиться.

— В воскресенье играют самые популярные московские клубы: «Спартак» играет с «Уралом» в Екатеринбурге, ЦСКА в Москве принимает самарские «Крылья советов». Давайте со «Спартака» начнем — какие здесь расклады по коэффициентам, кто фаворит?

— Отдаем мы предпочтение московской команде, хотя назвать их прямо сильными фаворитами, наверное, нельзя. Коэффициент — 2,1. Матч на выезде, и, думаю, не самый простой будет выезд для московской команды. «Урал» предлагает гораздо более высокий коэффициент — 3,65, то есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть 3,65 тыс. руб. А если посмотреть на то, как делают ставки клиенты «Лига ставок», то 64% верят в успех «Спартака», а по 18% приходится на победу «Урала» и на ничейный результат.

— На мой взгляд, конечно, с точки зрения ставок, коэффициент 1,75 на победу «Локомотива» гораздо интереснее. 1,5 — на «Зенит» в матче с «Рубином». Что с ЦСКА, какой расклад тут?

— Здесь все гораздо более однозначно: конечно, армейцы — фавориты. Коэффициент совсем небольшой — 1,5, и мы наблюдаем снижение. Так, еще несколько дней назад на ЦСКА можно было поставить с коэффициентом 1,75. Не думаю, что еще сильнее просядет коэффициент, но может быть 1,45-1,4, поэтому если хотите поставить, то со ставкой рекомендую не тянуть. «Крылья Советов» здесь явно аутсайдер: коэффициент — 7,25, на ничью можно поставить с коэффициентом чуть более 4. Ставки распределяются примерно таким же образом: 95% верят в победу ЦСКА, 4% приходится на «Крылья Советов» и всего лишь 1% ставок на ничейный исход в этом матче.

— Есть еще одна достойная игра в воскресенье — «Арсенал» — «Краснодар». На что стоит обратить внимание в этом матче? Очень тяжело в Туле играть, и, несмотря на то, что «Краснодар», скорее всего, фаворит, мне кажется, матч будет, мягко говоря, непростым.

— Да, соглашусь. Ситуация очень похожа на матч со «Спартаком». Если говорить о котировках, «Краснодар» — 1,9, на «Арсенал» — чуть более 4, 4,25 на текущий момент. 3,6 — на ничейный результат. Линия достаточно стабильная, то есть какие-то предпосылки для корректировки коэффициентов пока что мы их не видим.