Сжиженный газ проплыл мимо бюджета

Как стало известно “Ъ”, ни один проект крупнейшего грузоперевозчика по Севморпути НОВАТЭКа не попал в федеральный бюджет на 2020 год, несмотря на неоднократные поручения президента и принятое постановление правительства. Компании нужно около 124 млрд руб. для создания федеральной инфраструктуры терминала «Утренний» и перегрузочных комплексов СПГ на Камчатке и в Мурманске. По данным “Ъ”, основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в ноябре вновь обратился к Владимиру Путину, отмечая, что отсутствие бюджетных средств создает риски для реализации проекта «Арктик СПГ-2» в срок.

Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина поручить правительству выделить из федерального бюджета 2020–2022 годов 103,6 млрд руб. на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Об этом “Ъ” рассказали источники, знакомые с ситуацией. Хотя в июле премьер Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление (см. “Ъ” от 31 июля), деньги в бюджете так и не были заложены, предусмотрено лишь выделение 41 млрд руб. в 2022 году.

По словам источников “Ъ”, Леонид Михельсон в своем письме президенту предупреждает, что сложившаяся ситуация не позволит реализовать проект «Арктик СПГ-2» в установленные сроки — 2023–2025 годы. «Арктик СПГ-2» стоимостью $21,3 млрд и мощностью 19,8 млн тонн в год должен стать крупнейшим СПГ-заводом в РФ. Пресс-секретарь премьера Дмитрия Медведева сообщил “Ъ”, что вопрос выделения средств прорабатывается.

Это не единственный проект НОВАТЭКа, который остался без бюджетных денег. В начале ноября господин Михельсон просил президента выделить 20 млрд руб. на строительство терминала по перевалке СПГ на Камчатке (см. “Ъ” от 20 ноября). Терминал так и не вошел в нацпроект «Комплексный план магистральной инфраструктуры» (КПМИ), как и аналогичный терминал в Мурманске общей стоимостью 70 млрд руб., из которых бюджет должен дать 0,9 млрд руб. По данным “Ъ”, курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов выступал за дополнительное выделение средств на проекты НОВАТЭКа в бюджете на 2020–2022 годы, учитывая, что тот сверстан с профицитом. «Росатом» как оператор инфраструктуры Севморпути также поддерживает выделение средств на «Утренний», сообщили “Ъ” в госкорпорации. В Минфине же считали, что деньги должны быть перераспределены в рамках КПМИ. Но это означает, что от каких-то проектов в плане нужно отказаться.

В Минфине “Ъ” сообщили, что бюджетная комиссия (ее возглавляет Дмитрий Медведев) при формировании закона о бюджете на 2020–2022 годы решила рассмотреть возможность выделения средств на терминал «Утренний» на 2021 год при формировании закона о бюджете на 2021–2023 годы. Терминал на Камчатке не включен ни в КПМИ, ни в другие госпрограммы, и на его реализацию не предусмотрены бюджетные средства, уточнили в министерстве, добавляя, что сейчас идет работа по включению терминала в федеральный проект «Морские порты России». Терминал в Мурманске включен в «Морские порты России», вопрос выделения средств прорабатывается, отметили в Минфине.

Есть и другая проблема — расширение подходного канала в Обской губе, которое также должен финансировать бюджет. НОВАТЭК договорился с властями ЯНАО, что компания получит инвестиционный вычет из налога на прибыль на 40 млрд руб., и эти средства пойдут на канал. В правительстве ЯНАО “Ъ” пояснили, что проект «Арктик СПГ-2» создаст новые рабочие места и обеспечит дополнительные поступления в региональный бюджет, что в целом создаст мультипликативный эффект для развития экономики региона. Фактически эти 40 млрд руб. уже перечислены на спецсчет в «Росатоме». Но, как пишет господин Михельсон президенту, госкорпорация подготовит проектно-сметную документацию на расширение канала только во второй половине 2020 года.

В «Росатоме» “Ъ” подтвердили, что 40 млрд руб. действительно получены, но их, согласно Налоговому кодексу, можно тратить только на строительство объектов, находящихся исключительно в федеральной собственности: подводные гидротехнические сооружения (морской и подходной каналы), объекты безопасности мореплавания. Проектно-сметная документация для расширения канала будет подготовлена в установленные сроки, отметили там.

В НОВАТЭКе ожидают, что «принятые постановления правительства будут выполнены, и работы по строительству объектов федеральной собственности как по терминалу "Утренний", так и по подходному каналу будут проведены в полном объеме и в соответствии с плановыми сроками завершения в 2022 году». В компании напомнили, что эти средства нужны для обеспечения большей части грузооборота по СМП, который, согласно указу президента, должен вырасти до 80 млн тонн в год к 2024 году.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев полагает, что возникшая со строительством перевалочных комплексов на Камчатке и в районе Мурманска ситуация является следствием непонимания того, что СМП является лишь частью общей логистической схемы системообразующих проектов по производству СПГ на Ямале и Гыдане. По его мнению, «финансирование строительства федеральной части их инфраструктуры должно быть непреложно включено в перечень проектов по развитию СМП».

Анастасия Веденеева