НОВАТЭК принял инвестрешение по «Арктик СПГ-2»

Акционеры проекта «Арктик СПГ-2», который должен стать крупнейшим в России заводом по сжижению газа, сообщили о принятии окончательного инвестиционного решения. Стоимость проекта уточнена до $21,3 млрд, запуск трех линий по 6,6 млн тонн запланирован на 2023, 2024 и 2026 годы соответственно. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон заявил, что компания уже определилась со следующим СПГ-проектом,— им будет «Арктик СПГ-1» мощностью 19,8 млн тонн на базе месторождений Гыдана.

Акционеры проекта «Арктик СПГ-2» — НОВАТЭК (60%), французская Total (10%), китайские CNPC и CNOOC (по 10% у каждой) и японский консорциум Mitsui и Jogmec (10%) — объявили о принятии окончательного инвестиционного решения. Стоимость проекта по сжижению газа на базе Утреннего месторождения на Гыдане мощностью 19,8 млн тонн в год уточнена до $21,3 млрд, до этого представители НОВАТЭКа говорили о диапазоне $20–21 млрд. Удельная стоимость проекта (капитальные вложения на тонну произведенного СПГ) должна оказаться почти на 40% ниже, чем для уже запущенного «Ямал СПГ». Завод, который в 2018 году был выведен на полную мощность, стоил $27 млрд при номинальной проектной производительности в 16,5 млн тонн, его фактическая производительность оказалась на 7% выше.

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Также акционеры утвердили сроки запуска линий сжижения (мощностью 6,6 млн тонн каждая) — это 2023, 2024 и 2026 годы. Глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон отметил, что первая линия может быть запущена в третьем квартале 2023 года. Все линии будут строиться на верфи в Мурманске на основаниях гравитационного типа (ОГТ), которые затем будут морем транспортированы в Обскую губу к месту установки на терминале Утренний, рядом с Утренним месторождением. Изначально НОВАТЭК был более оптимистичен относительно как сроков запуска первой линии, так и последующих. Так, предполагалось запустить первую линию в конце 2022 года, а последующие — с диапазоном в год в 2023 и 2024 годах.

По данным “Ъ”, участники проекта по-прежнему намерены стремиться выполнить этот план и ввести линии быстрее, чем предполагается в инвестиционном решении.

Подобный опыт уже был по «Ямал СПГ», третья линия которого была запущена на год раньше запланированного срока.

Акционеры пока не раскрыли точные параметры финансирования проекта. НОВАТЭК выступал за то, чтобы 70% стоимости проекта профинансировали акционеры, а внешнее банковское финансирование составило только 30%. Обычно соотношение обратное, так как банковские средства дешевле. Однако для НОВАТЭКа такая схема более выгодна, так как снижает зависимость проекта от банков и рисков, связанных с потенциальными санкциями. К тому же компания получит от других акционеров как минимум $7 млрд за вход в проект, что на 80% покроет обязательства НОВАТЭКа по его вкладу в финансирование как акционера. Но иностранные акционеры в большей степени заинтересованы в привлечении именно банковских денег, так как это позволит им вложить в проект меньше собственных денег.

По словам Леонида Михельсона, иностранные участники предложили увеличить долю банковского финансирования до 40%, сейчас это предложение рассматривается.

Господин Михельсон заявил на пресс-конференции, что компания уже определилась со следующим крупнотоннажным СПГ-проектом после «Арктик СПГ-2». Это будет проект «Арктик СПГ-1», его мощность составит 19,8 млн тонн, а линии сжижения на базе ОГТ будут установлены тоже на терминале Утренний. Ресурсной базой проекта станут месторождения Гыдана. Леонид Михельсон не назвал их, однако, видимо, речь идет о Штормовом и Гыданском месторождениях, а также ряде других участков. В частности, глава НОВАТЭКа отметил, что именно получение в августе лицензии на Солетско-Ханавейское месторождение на Гыдане позволяет компании теперь за 1–2 года сформировать ресурсную базу для «Арктик СПГ-1» исходя из мощности завода до 20 млн тонн в год. Такие сроки позволяют НОВАТЭКу планировать запуск первой очереди проекта на 2026 год, то есть сразу после «Арктик СПГ-2».

Юрий Барсуков