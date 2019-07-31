Губная гармония

Правительство официально решило потратить 103,6 млрд руб. в 2019–2022 годах на строительство федеральной части терминала «Утренний» в Обской губе. По данным “Ъ”, соответствующее постановление подписал премьер Дмитрий Медведев. Терминал необходим для проекта НОВАТЭКа по сжижению газа «Арктик СПГ-2». Выход постановления позволит «Росатому» наконец начать работы по дноуглублению для терминала «Утренний», на проведение которых госкорпорация перебросила 4 млрд руб. с программы строительства атомных ледоколов. Но источники финансирования оставшихся почти 100 млрд руб. по-прежнему неясны.

Как стало известно “Ъ”, премьер Дмитрий Медведев 27 июля подписал постановление о выделении бюджетных средств на строительство терминала «Утренний» в Обской губе для проекта НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2». Общая стоимость строительства — 144,2 млрд руб., из которых на федеральную инфраструктуру в 2019–2022 годах государство даст 103,6 млрд руб. Подлинность постановления подтвердили “Ъ” в аппарате Дмитрия Медведева. «Арктик СПГ-2» должен стать крупнейшим СПГ-проектом в России и призван обеспечить более четверти плановой загрузки Севморпути к 2024 году в 80 млн тонн.

В документе также упоминается, что уже в 2019 году должны состояться работы по строительству подходного канала в акватории порта Сабетта (терминал «Утренний» считается частью порта), а также выделены средства на навигационное оборудование — оно нужно для обеспечения подхода ледокольного флота и грузовых судов к существующему пирсу. Стоимость работ — 3,9 млрд руб.

За скорейшее принятие постановления шла борьба, поскольку без выделения средств «Росатом» не мог начать работы по дноуглублению в этом году, что могло на год сдвинуть сроки всего проекта, включая СПГ-завод НОВАТЭКа стоимостью $21 млрд. В конце февраля глава и совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон в своем обращении к президенту просил поручить правительству в срочном порядке выделить из бюджета 4 млрд руб. на эти цели (см. “Ъ” от 1 марта). В итоге «Росатом» нашел эти деньги, перебросив их с программы строительства атомных ледоколов, сроки сдачи которых были перенесены (см. “Ъ” от 16 мая).

Леонид Михельсон, совладелец и глава НОВАТЭКа, 15 апреля Рассчитываем на поддержку правительства — критически важно для реализации проекта расширения инфраструктуры Обской губы. Президентом РФ поручено включить в бюджет финансирование этих работ

В материалах, направленных «Росатомом» в правительство к заседанию проектного комитета транспортной части комплексного плана развития инфраструктуры (копия есть у “Ъ”), речь шла о необходимости начать работы не позднее 1 августа — работы рассчитаны на десять недель, и есть риск не успеть в случае раннего ледообразования в Обской губе.

В начале июля правительство определило единственного исполнителя по дноуглубительным работам — петербургскую «Мордрагу» (входит в бельгийскую DEME Group). Замглавы «Росатома» Вячеслав Рукша говорил, что, хотя мобилизация специализированного флота уже началась и восемь судов придут в Сабетту в течение двух недель, госкорпорация не может начать работы без доведения лимитов финансирования со стороны правительства.

Источник “Ъ” в «Росатоме» говорит, что работы должны быть выполнены в поставленные сроки, хотя госкорпорация взяла на себя существенные риски и времени не так много. После выхода постановления правительства важным вопросом остается получение всех согласительных документов, добавляет он. В «Росатоме» рассчитывают, что максимум 9 августа можно будет приступить к работам: «В принципе некритично, но уже несколько дней мы потеряли, и работать придется крайне напряженно».

При этом, хотя правительство сейчас и поручило выделить на строительство терминала «Утренний» оставшиеся 99,6 млрд руб. в 2020–2022 годах, источники этих средств по-прежнему неизвестны (см. “Ъ” от 11 июля). Изначально Владимир Путин 27 марта поручил найти на эти цели дополнительные средства бюджета. Именно на такой трактовке, как писал “Ъ”, настаивает курирующий транспорт вице-премьер Максим Акимов, но Минфин выступал за перераспределение финансирования в рамках нацпроекта по инфраструктуре — например, за счет сокращения финансирования высокоскоростных железнодорожных магистралей. В Минфине 30 июля запрос “Ъ” об источниках финансирования «Утреннего» переадресовали в секретариат Максима Акимова, где “Ъ” ответили, что вопрос прорабатывается. Собеседник “Ъ” в одном из профильных ведомств утверждает, что по 99,6 млрд руб. решения пока нет, так как Минфин не согласовывает такие дополнительные расходы бюджета.

Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев называет «крайне своевременным» решение о бюджетном финансировании. Планируется, что к началу 2023 года будет выведена на полную мощность первая очередь «Арктик СПГ-2», что требует завершения работ как по строительству портового хозяйства терминала (федеральная собственность), так и по установке первого гравитационного основания для СПГ-завода, для транспортировки которого необходимо обеспечить проходные глубины, отмечает эксперт. Вместе с тем остается вопрос по финансированию расширения морского канала на Обском баре, недостаточная пропускная способность которого уже стала очевидна, заключает он.

Анастасия Веденеева