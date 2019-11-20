Газ переваливают на президента

Как стало известно “Ъ”, основной владелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон вновь попросил президента Владимира Путина найти 20 млрд руб. на создание федеральной инфраструктуры терминала по перевалке сжиженного газа на Камчатке. Правительство ранее в этом году изыскать эти средства не смогло. Владимир Путин, по данным “Ъ”, поручил профильным вице-премьерам проработать предложение господина Михельсона. Эксперты отмечают, что перевозки СПГ определяют развитие грузопотока по Севморпути и их наращивание невозможно без создания перевалочных мощностей.

НОВАТЭК просит президента Владимира Путина выделить 20 млрд руб. на строительство морского терминала по перевалке СПГ на Камчатке. Соответствующее обращение направил глава и совладелец компании Леонид Михельсон, рассказали “Ъ” источники, знакомые с ситуацией. Речь идет о финансировании создания федеральной инфраструктуры — причала и т. д., которой частный инвестор по закону не может владеть. Сам НОВАТЭК вместе с Total, китайскими CNPC и CNOOC, а также японской Mitsui планирует вложить в терминал 60 млрд руб.

Как писал “Ъ” 4 октября, правительство так и не смогло в течение года найти средства на этот терминал, и сейчас этот проект не включен в бюджет на 2020–2022 годы. Тогда речь шла о 28 млрд руб., сейчас сумма снижена по итогам проектирования. В Минтрансе тогда говорили: «Вероятным механизмом реализации проекта представляется концессия». Источник в одном из профильных ведомств говорит, что проект одобрен для внесения в комплексный план магистральной инфраструктуры, внесен в лист ожидания и будет реализован, как только будет найдено финансирование.

По данным “Ъ”, Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Антону Силуанову, а также вице-премьерам Юрию Трутневу и Максиму Акимову рассмотреть обращение Леонида Михельсона и внести согласованное решение. В Минфине на запрос “Ъ” не ответили. Представитель господина Трутнева не смог предоставить оперативный комментарий. Представитель господина Акимова сообщил, что письмо получено и находится на рассмотрении.

В НОВАТЭКе “Ъ” напомнили, что «перевалочный комплекс в Камчатском крае является важным проектом для решения целевых задач развития Севморпути, а также обеспечивает возможность газификации региона, что позволяет снизить затраты, выделяемые из бюджета РФ, на субсидирование закупки топлива». Для запуска терминала в конце 2022 года необходимо обеспечить государственное финансирование начиная с 2020 года, уточнили в НОВАТЭКе. В компании ожидают, что правительство и Госдума учтут расходы на проект в ходе рассмотрения бюджета. Отметим, что документ был принят 19 ноября во втором, ключевом чтении. В НОВАТЭКе не стали комментировать идею Минтранса о строительстве терминала на условиях концессии.

Хаб по перевалке СПГ на Камчатке необходим НОВАТЭКу для вывоза газа по Севморпути на ключевые для компании азиатские рынки. Глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев констатирует, что создание новых проектов по производству СПГ, перевозки которого, по сути, определяют развитие арктического грузопотока, невозможно без перевалочных мощностей за пределами акватории Севморпути.

Анастасия Веденеева