Коллекторы перетягивают портфели

Банки все активнее продают просроченную задолженность: в январе—сентябре предложение выросло на 70%, а доля завершенных сделок достигла 80%. Несмотря на отсутствие дефицита, коллекторы покупали долги за рекордные за последние четыре года 2,65% от суммы. По мнению участников рынка, этому способствовали повышение уровня конкуренции среди покупателей и увеличение доли просуженных кейсов в объеме предложения. Рынок продолжит рост и по итогам года может достигнуть порядка 540 млрд руб., превысив показатель рекордного 2016 года.

По итогам девяти месяцев 2019 года объем предлагаемой к переуступке просроченной задолженности со стороны банков составил 337 млрд руб., свидетельствуют данные коллекторского агентства ЭОС и Первого коллекторского бюро (ПКБ). Это на 71% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом за девять месяцев 2018 года объемы предложения по сравнению с 2017 годом были ниже на 31%. Пропорционально выросло и количество предлагаемых кредиторами кейсов — до 2,1 млн единиц. Сумма среднего долга осталась на уровне 160 тыс. руб.

Увеличился и объем закрытых сделок, год к году примерно на 85%. Их доля достигла 80% (269 млрд руб.) от предложенного покупателями объема против 73% (145 млрд руб.) годом ранее. В структуре кейсов значительное увеличение показали долги до одного года просрочки, от года до двух и свыше пяти лет.

Более того, несмотря на отсутствие дефицита предложения, коллекторы заплатили за долги значительно больше, чем год назад. Средняя цена закрытия сделок выросла с 2,09% до 2,65%. По словам гендиректора ПКБ Павла Михмеля, росту стоимости покупаемых портфелей способствовали рост доли просуженных кейсов в объеме предложения, а также повышение уровня конкуренции среди покупателей. «Активизация продаж долговых кейсов в целом и особенно на поздних стадиях просрочки обусловлена тем, что банки в последние годы активизировали получение судебных решений по просроченным кейсам,— поясняет гендиректор агентства ЭОС Антон Дмитраков.— При этом работа с уже просуженными кейсами также требовала серьезных затрат и инвестиций в процессы и сотрудников, что побуждает предлагать просуженные портфели на продажу». В отличие от банков коллекторы, покупая уже просуженный долг даже на поздней стадии, имеют возможность работать с такими кейсами «вдолгую», выстраивая наиболее комфортный для должника формат взаимодействия, говорит он.

Банкиры подтверждают рост спроса на цессионные портфели. «Стало больше потенциальных покупателей, особенно региональных,— говорит заместитель директора департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Евгений Сеньковский.— Рынок становится все более профессиональным, сами продавцы предоставляют гарантии долга и достаточно много информации по просроченному кредиту, это позволяет покупателям точнее спрогнозировать свою деятельность и доход и повышает цену портфелей».

По словам директора департамента по работе с просроченной задолженностью ОТП-банка Максима Быкова, большее количество банков начинает использовать цессию просроченных долгов как неотъемлемый инструмент управления качеством портфеля. «Цены на портфели постепенно растут последние несколько лет и отражают баланс спроса и предложения на данном рынке, а также интерес как финансовых институтов, так и цессионариев к таким сделкам»,— заключает он.

По оценкам участников рынка, тенденция роста объема предложений со стороны банков сохранится до конца этого года и продолжится в следующем. «Рынок продолжит рост и по итогам года достигнет порядка 540 млрд руб., что на 15% больше показателя прошлого года»,— говорит президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев. Тогда данный показатель превысит рекорд 2016 года, когда банки выставили на продажу 480 млрд руб. просрочки. По словам господина Михмеля, в 2020 году коллекторы ожидают продолжения тенденций роста объема выставляемых на продажу просроченных ссуд до 600 млрд руб. и более.

Светлана Самусева