«Краснодар» обыграл «Арсенал» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл тульский «Арсенал» со счетом 2:1 в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч прошел в Туле. Голы забили: Тонни Вилена (7), Петров (25) — Луценко (43)

С 33 очками «Краснодар» занимает третье место в чемпионате, «Арсенал» с 19 очками — девятое. В 18-м туре РПЛ «Краснодар» сыграет 2 декабря с «Тамбовом», «Арсенал» в этот же день — с ЦСКА.

О прогнозах на 17-й тур РПЛ — в материале “Ъ FM” «Победа “Зенита” сомнений не вызывает».