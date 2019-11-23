Киносеансы уперлись в потолок

Минкультуры вновь предложило ограничить количество сеансов каждого фильма в кино. Число показов одной картины в течение дня не должно превышать 35% от общего объема. Чуть более лояльные требования для кинотеатров с одним залом — количество сеансов в них ограничат теми же 35%, но в неделю. Так у россиян появится больше выбора, считают в ведомстве.

Кроме того, поправки Минкульта положительно скажутся на конкуренции среди кинопроизводителей, считает продюсер кинокомпании Czar Pictures Александр Изотов: «Конкуренция нарушается, когда есть мегапрокатичик, у которого суперблокбастеры и который диктует кинотеатрам, что им делать. В других странах такого не бывает, чтобы 80-90% сеансов занимал один фильм. Я думаю, что, с точки зрения независимых производителей, людей, которые создают кино, это может быть позитивным фактором, потому что сейчас в прокат попасть очень сложно. С другой стороны, для зрителя чем лучше выбор, тем интереснее пойти в кино. Но, как обычно, любые изменения натыкаются на фактор исполнения. Потому что одно дело — законодательно 35% дать одному проекту, а другое дело — работать с кинотеатрами и все это отслеживать».

Сейчас кинотеатры сами устанавливают время проката и число сеансов каждой картины, исходя из запросов публики, говорит руководитель пиар-службы объединенной сети кинотеатров «КиноОко» Артем Сарксян: «В среднем большие релизы идут в прокате по две недели, дальше они продлеваются, если к ним есть интерес. Нет такого, что, грубо говоря, фильм на сколько-то дней отправлен в прокат, если только не по желанию самого прокатчика. Идет ли зритель на фильм, есть ли к нему интерес — все это отслеживается, в том числе по локациям. Мы понимаем, что в каких-то городах определенный тип контента может идти дольше, а в других, например, интерес к нему меньше. Всегда все индивидуально, зависит от каждой сети кинотеатров. Но так как мы в первую очередь коммерческая структура, то, безусловно, все зависит от того, есть ли зритель на контент или нет».

Если поправки Минкульта примут, ограничения будут действовать для всех фильмов, вне зависимости от страны производства. За превышение лимита кинотеатры ждет наказание «в соответствии с законом России», написано в документе. Правда, о конкретных штрафах или сроках не говорится. Если бы поправки начали действовать сейчас, то кинотеатры за последние месяцы могли лишиться до 30% выручки, убежден генеральный директор российского представительства компании Comscore Роман Исаев:

«Мера является вторжением в деятельность хозяйствующих субъектов — это дистрибуторы и кинотеатры, которые прокатывают фильм.

Что собой представляет эта инициатива? Конечно, это очередной удар по Голливуду, то есть попытка ограничить экранное время импортных фильмов, прежде всего, крупных. А они, в свою очередь, и позволяют кинотеатрам выживать. Думаю, что можно говорить о потерях в диапазоне 25-30%».

Как Министерство культуры хочет использовать данные стриминговых сервисов Читать далее

В прошлом году Минкульт тоже предлагал ограничить количество сеансов фильмов до 35% в день, но только для иностранных кинолент. Правда, позднее от этой идеи в министерстве отказались.

Юлия Жданова