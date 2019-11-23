Беглого экс-главу НПО «Космос» отправят к следователям в Екатеринбург Андрея Чернякова экстрадировали из Варшавы в Россию, где на него заведены три дела

Экс-глава НПО «Космос» Андрей Черняков, обвиняемый в хищении 14 млрд руб. у БМ-банка (входит в группу ВТБ), добровольно экстрадирован из Варшавы в Россию. Отсидев в ожидании выдачи два года в Варшаве, он потребовал отправить его на родину, сочтя, что российское правосудие гораздо быстрее и эффективнее польского.

Вечером в пятницу Андрея Чернякова определили в СИЗО №1 «Матросская Тишина». Предполагается, что в ближайшее время его отправят в Екатеринбург, где в производстве следователя СКР находится уголовное дело предпринимателя, которое ранее расследовала полиция. При этом источники “Ъ” утверждают, что сам следователь узнал об экстрадиции господина Чернякова от защиты, а адвокаты — из сообщения Генпрокуратуры.

Предприниматель обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) и ч. 2 ст. 145.1 (невыплата заработной платы) УК РФ.

Дело, которое расследуется в Екатеринбурге, касается невыплаты зарплаты. Оно было возбуждено еще в 2015 году. По версии следствия, от действий бизнесмена пострадали 1,2 тыс. сотрудников предприятия, которые нанимались работать вахтовым методом в Москву на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Перед ними образовался долг в 180 млн руб. В ходе следствия выяснилось, что долги по зарплате связаны с мошенническими действиями экс-президента НПО «Космос» Андрея Чернякова, который вывел из екатеринбургских компаний НПО порядка 2,5 млрд руб. К тому времени он уже фигурировал в уголовном деле о хищении кредитных средств Банка Москвы. Банк выделил НПО 14 млрд руб. на достройку Алабяно-Балтийского тоннеля, но деньги были похищены.

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