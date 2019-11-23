Россия передала Японии перечень озабоченностей из-за военного союза с США

Россия передала Японии перечень озабоченностей в связи с военным союзом Токио с Вашингтоном, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Японская сторона обещала отреагировать, после ответа можно будет продолжить дискуссию, добавил министр.

«Военный союз с США, конечно же, является проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям. <...> Мы передали японским коллегам и по линии МИД, и по линии нашего Совета безопасности перечень конкретных абсолютно озабоченностей РФ в сфере нашей собственной безопасности, озабоченностей, которые возникают в связи с наличием и с постоянным развитием и укреплением японо-американского военно-политического альянса»,— сказал господин Лавров. Он напомнил, что «когда декларация 1956 года согласовывалась, тогда уже Советский Союз сказал, что все можно будет реализовать, выполнить эту декларацию только в полном объеме, только в контексте прекращения военного присутствия США на территории Японии».

На прошлой неделе СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить плату за размещенные там американские вооруженные силы — примерно до $8 млрд. До этого сообщалось, что господин Трамп обдумывает возможность выхода из заключенного с Японией Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. По словам источников, Дональд Трамп жаловался своими соратникам, что договор несправедлив по отношению к США. В частности, в договоренности прописано, что если Япония когда-либо подвергнется нападению, то США окажут ей помощь, однако договор «не обязывает японские вооруженные силы прийти на защиту Америки».