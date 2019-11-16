СМИ: Вашингтон потребовал от Токио увеличить расходы на содержание ВС США до $8 млрд

Президент США Дональд Трамп попросил Японию в четыре раза увеличить плату за размещенные там американские ВС — примерно до $8 млрд, передает Foreign Policy. Это — часть плана Вашингтона по оказанию давления на союзников с целью увеличения расходов на оборону. Действующее соглашение о 54 тыс. американских военнослужащих, дислоцированных в Японии, истекает в марте 2021 года.

Требование было предъявлено японским чиновникам в июле во время поездки в регион Джоном Болтоном, тогдашним советником президента США по нацбезопасности, и Мэттом Поттингером, который был директором по вопросам Азии в Совете нацбезопасности, сообщает СМИ со ссылкой на источники.

Представитель МИД Японии заявил, что никаких переговоров по новому соглашению не проводилось. По сообщениям СМИ, японские официальные лица заявили господину Болтону, что увеличение «нереально», сказав, что Япония уже оплачивает больше расходов на размещение, чем другие союзники.

Ранее сообщалось, что господин Трамп обдумывает возможность выхода из заключенного с Японией Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности. По словам источников, Дональд Трамп жаловался своими соратникам, что договор несправедлив по отношению к США. В частности, в договоренности прописано, что если Япония когда-либо подвергнется нападению, то США окажут ей помощь, однако договор «не обязывает японские вооруженные силы прийти на защиту Америки».