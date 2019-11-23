Велодороги пустят Змейкой

В Ставропольский краевой суд поступил коллективный административный иск жителей региона с требованием отменить решение об исключении из заказника «Бештаугорский» 300 га земли. Эти территории краевые власти планируют передать в аренду под строительство комплекса гостиниц и ресторанов, а также построить 82 км асфальтированных дорог для «соревнований международного уровня по велоспорту». По мнению истцов, правительство края своим постановлением нарушает федеральные законы.

В своем иске экологи Кавказских Минеральных Вод требуют признать постановление, подписанное в июне 2019 года губернатором Владимиром Владимировым, недействующим, так как оно противоречит федеральному законодательству и государственному правовому акту, имеющему «большую юридическую силу». По мнению истцов, этот документ нарушает положения сразу нескольких федеральных законов, в частности вступает в противоречие с требованиями ст. 58 закона «Об охране окружающей среды» и положениям закона «Об особо охраняемых территориях», а также игнорирует постановление правительства России от 6 июля 1992 года №462 «Об особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации — Кавказские Минеральные Воды».

Как указано в иске, краевые власти не имели право изменить границы заказника и перевести земли в другую категорию «без государственной экспертизы, которая бы дала положительное заключение о том, что эти земли утратили особое природоохранное значение». Более того, даже в экспертном заключении, которое было сделано по заказу Минприроды края, обозначено, что потенциальной угрозой для заповедной территории является любое строительство, прокладка дорог и иных коммуникаций. Эти факторы могут привести к негативным для заказника изменениям экосистем, к снижению устойчивости и деградации природных комплексов, вплоть до полной их утраты. И эта деградация напрямую коснется трех памятников природы краевого значения — гор-лакколитов Змейки, Развалки и Бештау. Но ничего не говорится о деградации заповедной территории.

Администрация городского округа Минеральные Воды еще в 2017 году инициировала проект застройки горы Змейка, провела «рабочую встречу» с общественностью города. Пришедшим на встречу активистам представили проект так называемых велотерренкуров шириной до 8 м.

Как рассказал “Ъ” член общественной организации «Солнечный патруль» Евгений Кашуба, схема велодорожек, которую представила администрация, «очень сложна для неподготовленных велосипедистов и крайне травмоопасна».

А сами велотерренкуры, по его словам, больше похожи на автомобильные трассы: «То есть вместо лесной тропы собираются строить посреди леса асфальтированные дороги».

По словам ведущего специалиста Национального экологического комитета Андрея Фокина, участники встречи были крайне удивлены и тем фактом, что на нее не пришли представители краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, дирекции особо охраняемых природных территорий края. Не было также ни представителей Росприроднадзора, ни природоохранной прокуратуры края.

Напомним, в июне 2019 года на Ставрополье разразился скандал в связи с постановлением правительства края о выводе из природного заказника «Бештаугорский» земельного участка под строительство туристско-рекреационного кластера Minvody Wellness Park. Границы заказника были установлены в 2016 году. В конце 2018 года министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края объявило о проведении слушаний по проекту постановления губернатора о корректировке границ Бештаугорского заказника. На слушаниях представители Минприроды края уверяли участников, что особой ценности в участках, которые планируется вывести из территории ООПТ, для заказника нет. Участники слушаний в полном составе проголосовали против планов краевого правительства, однако впоследствии протокол слушаний исчез.

Весной 2019 года администрации Железноводска, Минеральных Вод и Лермонтова уже совместно начали продвигать проект по строительству 82 км асфальтированных велосипедных, прогулочных и беговых дорожек, которые, по замыслу авторов, соединят три города и при этом пройдут по территории заказника. Как сообщили в пресс-службе губернатора края, до конца 2019 года будет завершена разработка проектно-сметной документации, а в 2020 году проект будет реализован.

Александра Ларинцева. Пятигорск