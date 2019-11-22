Мединский объяснил сравнение Соколова и Джокера

Министр культуры России Владимир Мединский объяснил в эфире РБК сравнение героя фильма «Джокер» с историком Олегом Соколовым, который убил свою сожительницу и расчленил ее тело. По словам главы ведомства, у каждой идеи есть материальные последствия и нужно быть осторожным, «когда мы занимаемся скрытым оправданием» убийцы.

«Я просто хотел дать понять, что любой творческий образ, любая идея, тем более талантливо исполненная, она имеет материальное выражение и может иметь материальные последствия. Идеи материализуются… Поэтому когда мы занимаемся скрытым оправданием психа-убийцы, даже вымышленного, надо быть очень осторожными»,— сказал господин Мединский.

Министр напомнил, что в 2012 году в кинотеатре в США во время показа фильма о Бэтмене человек в маске Джокера в зале убил 12 человек, потому что «так воспринял свой образ».

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14 ноября Владимир Мединский рассказал, что раньше у него спрашивали про Джокера, а теперь — про Олега Соколова. «Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?»,— сказал тогда министр.

«Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли вышел в российском прокате в начале октября. Фильм собрал в октябре почти 1,8 млрд руб. в России.

Историк Олег Соколов убил свою сожительницу, выпускницу СПбГУ в начале ноября. Он признал свою вину.

Подробнее о «Джокере» читайте в материале “Ъ” «Человек, который смеется последним».

Об убийстве выпускницы СПбГУ — в публикации “Ъ” «Петербургский доцент реконструировал убийство».