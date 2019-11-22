У миллиардов Кирилла Черкалина объявился другой хозяин

«Миллиарды не мои, их просто попросили подержать» — в деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, подозреваемого в коррупции, новый интересный поворот. Как сообщают «Открытые медиа», высокопоставленный офицер дал показания на бывшего замглавы Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерия Мирошникова. Якобы он организовал схему негласного банковского покровительства, и именно ему принадлежала большая часть из 12 млрд руб. наличности, которую изъяли у Черкалина при обысках. По версии полковника спецслужбы, деньги у него и его родственников были лишь на хранении. Можно ли верить новым показаниям? И что они меняют в этом деле? Разбирался Григорий Колганов.

Полковника Черкалина задержали в апреле по подозрению в мошенничестве на 490 млн руб. Но когда при обысках нашли 12 млрд руб., заговорили об организованном преступном сообществе, промышлявшем, говоря по-простому, крышеванием банков. По данным СМИ, такие показания на высокопоставленного офицера дал, в частности, бывший владелец банка «Югры» Алексей Хотин.

А теперь сам Черкалин, по данным «Открытых медиа», заявил, что главным в схеме был совсем не он: мозг и руководитель группировки — якобы бывший первый замглавы АСВ Валерий Мирошников. Слухи об этом давно ходили на финансовом рынке, говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий: «Информация о том, что Черкалин был в криминальной группе Мирошникова, — это известная тема. Понятно, что должна была быть какая-то очень тесная группа из силовиков и структур, которые занимаются санацией. Группа занималась, по существу, крышеванием банковского сектора. Например, за криминальный вывод активов брали десятки процентов от выводимой суммы».

Но можно ли верить подозреваемому, которому грозит до 15 лет тюрьмы, особенно если полгода до этого он молчал о новом фигуранте дела? Бывшего замглавы АСВ обвиняет не только Черкалин, но и экс-президент Балтийского банка Олег Шигаев: якобы Валерий Мирошников убедил его отправить кредитную организацию на санацию в обмен на откат в 2 млрд руб. В итоге Балтийский банк достался Альфа-банку, а на Шигаева завели уголовное дело. При этом его адвокат утверждает, что из 67,5 млрд руб., выделенных на санацию, 1 млрд забрал себе Мирошников.

Но бывшего сотрудника АСВ адвоката Дмитрия Константинова это не убеждает: и у полковника Черкалина, и у банкира Шигаева есть причины оговорить Мирошникова, у которого всегда была хорошая репутация: «Я не слышал никаких историй коррупционного характера с участием Мирошникова до этой истории ФСБ. Человек находится под следствием. На практике говорят разное. Сами по себе показания интересны, конечно, но не являются достаточными. Позиция банкира в этой ситуации ненамного лучше, чем у находящихся в СИЗО сотрудников».

Правда, сам Валерий Мирошников вскоре после задержания Черкалина уехал с семьей за границу, два месяца не появлялся на работе и заочно подал заявление об отставке. Многими это воспринимается как подтверждение его причастности к преступной схеме. Тогда почему полковник ФСБ так долго тянул с показаниями? И какие это будет иметь последствия? Вот версия председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова: «У него были основания молчать. Может быть, кто-то не выполнил какие-то обязательства, может быть, он подумал, что Мирошникова удастся вытащить. Может быть, думал, что пронесет. Потом, когда понимает, что это надолго и серьезно, начинает давать показания. В АСВ давно нужно было наводить порядок и налаживать системную проверку их деятельности. Вокруг него давно крутилась некая оперативная информация негативного характера, поэтому я думаю, что плохие последствия, конечно, будут».

У замдиректора Агентства журналистских расследований, бывшего следователя Евгения Вышенкова другое мнение: команду «говорить» Черкалину дали откуда-то сверху и никаких системных последствий его показания не повлекут: «Я думаю, что это договоренность с системами, которые ведут с ним оперативную работу. Это не значит, что Черкалин придумывает что-то, но теперь он и, наверное, “Лубянка” посчитали возможным дать такие показания для дальнейшей, назовем это, “игры”. Эльвира Набиуллина на данный момент вне подозрений. Может ли пострадать сотрудник АСВ? Может, и что».

В 2015 году Следственный комитет уже рассматривал заявление о возможных преступных действиях Мирошникова в связи с санацией Балтийского банка, но отказался привлекать замглавы АСВ к ответственности. Интересно, изменится ли позиция СКР в свете показаний Кирилла Черкалина?