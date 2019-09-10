«Илон Маск остается одним из главных ньюсмейкеров автомобильного рынка»

Обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Гронский — о том, чем вызваны последние громкие заявления Илона Маска.



Многие наверняка помнят афоризм времен студенчества: «Сначала студент работает на зачетку, а после зачетка работает на студента». Если кто забыл, имелось в виду, что надо попытаться первые две сессии сдать на отлично, потом дальше можно особо не напрягаться. Экзаменатор, увидевший твои не слишком крепкие знания, решит, что тебе просто не повезло с билетом, ведь ты же отличник.

О том, насколько это правило работает, можно убедиться на примере Илона Маска. Марка Tesla давно не радует новинками, но великий провидец, которого, впрочем, многие считают, аферистом, продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров автомобильного рынка. Вот только несколько информационных поводов, случившихся за последние дни.

Илон Маск объявил, что уже в ноябре покажет пикап марки Tesla. Вероятно, это стало реакцией на опубликованный в Сети видеоролик, на котором электрический Ford F-150 тащит грузовой железнодорожный состав.

Ревность Илона Маска можно понять. На поле, где он безраздельно властвовал еще десять лет назад, появляются все новые и новые игроки. Так, на прошлой неделе состоялась мировая премьера электрического суперкара от Porsche — модели Taycan. Автомобиль был представлен в двух модификациях — Turbo и Turbo S. Вообще-то, наддув нужен двигателю внутреннего сгорания, а электрокару турбина не нужна в принципе, поэтому она у него может быть разве что в названии. На что и не отказал себе в удовольствии указать Илон Маск, написавший в Twitter: «Эй, Porsche, слово "турбо" означает не то, что вы думаете». И пообещал, что уже в ближайшее время самая мощная модификация Tesla покажет на Нюрбургринге время не хуже, чем показал Taycan. Но и это еще не все.

Илон Маск не подтвердил, что Tesla, которая уже пару лет живет в гараже Александра Лукашенко — это подарок американского миллиардера президенту Белоруссии. Мне кажется, зря. Заяви Илон, что это действительно его подарок, поводов для разговоров было бы заметно больше.