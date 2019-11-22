Ресторанный бизнес меняет формат

Россияне все чаще ходят в кафе и рестораны в одиночку. Больше половины жителей городов-миллионников в течение последнего года посещали заведения без компании, говорится в исследовании международной группы NPD. По их данным, доля таких клиентов выросла до 57%. Пять лет назад их было меньше половины.

Это объясняется несколькими причинами, говорит эксперт рынка фуд-сервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова: «Во-первых, это удобно: много работающих людей часто проводят время вне дома, в этот момент им нужно пообедать или перекусить. И в этом случае они посещают кафе, рестораны, кофейни в одиночестве. Во-вторых, в целом в стране со временем размывается представление об определенном времени приема пищи. Люди посещают фуд-сервисы тогда, когда им удобно. В-третьих, люди хотели бы проводить время с самими собой, потому что одна из основных мотиваций к питанию вне дома — это побаловать себя».

Согласно исследованию, больше всего — 55% — ходят в одиночестве в кафе мужчины. Как эта тенденция влияет на рынок? И в какой сегмент ресторанного бизнеса сейчас целесообразно инвестировать? Владелец сети кофеен Takе and Wake Алексей Петропольский считает уместным избавляться от лишних площадей: «У нас мало посадочных мест. Если они и есть, то их не больше 10-12, а платить за аренду зала с посадочными местами внутри торговых центров сейчас просто нерентабельно. Выручка вырастает на 10%, а аренда — в два-три раза.

Кафе и рестораны убивают вновь открывающиеся заведения без посадочных мест, которые работают только на доставку».

Сейчас на ресторанном рынке выгоднее вкладываться не в какой-то отдельный формат, а совмещать несколько, считает владелец нескольких заведений в Петербурге, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар: «Это рынок фуд-холлов, когда много разнообразных моноконцептуальных заведений с единой инфраструктурой собрано под одной крышей. В результате получается огромный ресторан — это сейчас популярно. Кроме того, доставку никто не отменял, она растет, потому что люди ленятся куда-то идти. Это не очень хорошая тенденция, потому что все-таки то, что приготовлено и подано в течение 2-3 мин, отличается от того, что тебе везли 30 мин».

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Ранее компания Nielsen предположила, что россияне реже ходят в места общественного питания из-за растущих цен. По данным исследователей, половина респондентов заявила, что им не хватает свободного времени, повода или компании. При этом только лишь 16% ходят в кафе в одиночку.

Владимир Расулов