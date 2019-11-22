На ТК «Ростовский» продлили конкурсное производство

Арбитражный суд Ростовской области в очередь продлил процедуру конкурсного производства в тепличном комбинате «Ростовский» на шесть месяцев. Об этом сообщается в документах картотеки суда. Отчет конкурсного управляющего суд рассмотрит 20 марта 2020 года. Причиной для продления конкурсного производства стала незавершенность продажи имущества и дебиторской задолженности предприятия.

Напомним, имущество обанкротившегося «Тепличного комбината «Ростовский» в очередной раз выставили на торги. Подача заявок началась 18 ноября и окончится 23 декабря в 15:00. Ранее Арбитражный суд Ростовской области утвердил начальную цену торгов по продаже имущества обанкротившегося «Тепличного комбината «Ростовский» на уровне 1,776 млрд руб. Торги пройдут в форме публичного предложения с ценой отсечения 1,065 млрд руб.

Ранее тепличный комбинат уже трижды пытались продать, но покупателей на нашлось. На последних торгах (проводились июне-июле) также была установлена начальная цена 1,776 млрд руб., однако цена отсечения была выше — 1,243 млрд руб. Торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16 га был построен компанией «Фабрика овощей», которая также занималась тепличными комбинатами в Тульской, Челябинской и Новгородской областях. Находится в Неклиновском районе. Начал работу в 2014 году. Специализируется на выращивании огурцов, помидоров и зелени, проектный объем производства составляет около 10 тыс. т продукции в год. В июле прошлого года в отношении ООО «Тепличный комбинат “Ростовский”» открыли конкурсное производство. Причиной банкротства стала чрезмерная кредитная нагрузка.

Дарья Голякова