ТК «Ростовский» не созрел для продажи

Имущество обанкротившегося тепличного комбината «Ростовский» в третий раз не смогли продать из-за отсутствия покупателей. Инвесторов не привлекло даже снижение цены с 1,7 млрд руб. до 1,2 млрд руб. ВЭБ.РФ (крупнейший конкурсный кредитор комбината) рассматривает возможность проведения еще одних торгов. Вице-президент АПХ «Экокультура» Сергей Фоменков отмечает, что сейчас на рынке есть более привлекательные для инвестиций тепличные объекты. По мнению президента Национального плодоовощного союза Анатолия Куценко, комбинат нуждается в серьезной модернизации, которая потребует не менее 1,6 млрд руб. дополнительных вложений.



Торги по продаже имущественного комплекса ООО «Тепличный комбинат “Ростовский”» признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок покупателей (информация об этом есть на сайте ЕФРСБ). Начальная цена торгов посредством публичного предложения была установлена на уровне 1,776 млрд руб. со снижением до 1,243 млрд руб. Прием заявок был открыт с 3 июня по 9 июля.

Основным конкурсным кредитором ООО ТК «Ростовский» является ВЭБ.РФ (ранее назывался Внешэкономбанк). «ВЭБ.РФ рассматривает возможность дальнейшей реализации имущественного комплекса на торгах путем публичного предложения. В настоящее время ВЭБ.РФ активно предлагает профильным участникам рынка принять участие в публичных торгах и стать новым инвестором ООО ТК “Ростовский” для сохранения и развития данного бизнеса»,— сообщили “Ъ-Юг” в банке.

Напомним, обанкротившийся тепличный комбинат «Ростовский» ранее уже дважды выставляли на аукцион. Первый из них планировался в апреле с начальной ценой 1,937 млрд руб., однако торги не состоялись из-за отсутствия покупателей. Второй аукцион также не состоялся по аналогичной причине, при том что цена была снижена на 161 млн руб.

Вице-президент по стратегии и маркетингу АПХ «Экокультура» (управляет 130 га теплиц в соседнем Ставропольском крае) Сергей Фоменков считает, что «сейчас на рынке есть более интересные объекты для консолидации». «Комбинат был запущен более пяти лет назад. Инфраструктура там наверняка устарела»,— говорит он. По его словам, модернизация «Ростовского» потребует серьезных инвестиций, сопоставимых со строительством нового тепличного комбината.

Президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко отмечает, что ТК «Ростовский» использует устаревшую технологию, исключающую массовый сбор урожая в зимний период, то есть на пике цен на томаты и огурцы. «Там начинают сбор в марте-апреле и выходят на максимум в июле, когда цена не такая выгодная»,— отмечает эксперт. По его словам, «Ростовский» необходимо модернизировать с внедрением технологии последнего, пятого, поколения, которая обеспечивает дополнительную подсветку зимой и равномерное вертикальное распределение температуры воздуха в теплице. Необходимый объем инвестиций в переоборудование комбината Анатолий Куценко оценил минимум в 1,6 млрд руб.

Тепличный комбинат «Ростовский» площадью 16 га был построен компанией «Фабрика овощей», которая также занималась тепличными комбинатами в Тульской, Челябинской и Новгородской областях. Находится в Неклиновском районе. Начал работу в 2014 году. Специализируется на выращивании огурцов, помидоров и зелени, проектный объем производства составляет около 10 тыс. т продукции в год. В июле прошлого года в отношении ООО «Тепличный комбинат “Ростовский”» открыли конкурсное производство. Причиной банкротства стала чрезмерная кредитная нагрузка.

Отметим, что в прошлом году участниками тепличной отрасли было заявлено несколько крупных проектов по выращиванию овощей закрытого грунта в Ростовской области. В частности, ООО «Агрокомплекс “Экопродукт”» намерено до 2022 года ввести в эксплуатацию по 24 га теплиц в Красносулинском и Песчанокопском районах соответственно. АПК «Сальский» анонсировал строительство тепличного комплекса мощностью 8 тыс. т томатов в год за 6,5 млрд руб. Группа компаний «Технологии тепличного роста» минувшей осенью запустила в эксплуатацию первую очередь тепличного комплекса «Донская усадьба» в Тарасовском районе производительностью 11 тыс. т огурцов и томатов в год. Инвестиции в проект составили 4 млрд руб. Запуск второй очереди запланирован на 2020 год.

Вадим Водолазов