Apple поборется за аудиторию с Netflix

1 ноября корпорация Apple запускает онлайн-кинотеатр с оригинальными сериалами. Пока в стриминге можно будет посмотреть десять шоу. Apple перевела их на 40 языков мира. Причем русского среди них нет — доступны только субтитры. Одним из самых дорогих сериалов компании стало «Утреннее шоу» с Дженифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Каррелом. На каждый эпизод потратили около $15 млн — это дороже «Игры престолов».

По сюжету популярная программа лишается ведущего, его увольняют после секс-скандала. Убрать из эфира хотят и героиню Энистон: на ее место метит начинающая журналистка. Так что ведущая «Утреннего шоу» всеми силами пытается сохранить работу.

Другой громкий проект Apple — сериал «Видеть». Он рассказывает о людях, выживших после эпидемии неизвестного вируса. Болезнь сделала их слепыми, но в семье главного героя рождаются зрячие близнецы, которым начинают поклоняться, как божествам. «Утреннее шоу» и «Видеть» — перспективные проекты, хотя к обоим есть серьезные вопросы, отмечает кинокритик Егор Москвитин. Он успел оценить первые шоу компании Apple: «Проблема “Видеть” заключается в том, что это сериал без какой-то четкой интеллектуальной собственности, поэтому критики, зрители не могут предположить, в какую сторону он будет развиваться. Никто не понимает, то ли это большая сага наподобие “Игры престолов”, в которой будет много политических интриг, возни, гражданских войн, социальных конфликтов, то ли это такая линейная история в духе “Ходячих мертвецов”, где герои путешествуют по миру и в каждом сезоне сталкиваются с каким-то новым вызовом.

Именно из-за этой неразберихи сериал в основном и ругают. Но если оценивать его как законченное художественное произведение, то эта история очень хорошая, у нее есть совершенно оригинальная конструкция мира. Все сделано очень круто. Батальная сцена, которая есть в первом эпизоде — это высший пилотаж операторского искусства. Что касается “Утреннего шоу”, его критикуют за чрезвычайно стремительное развитие событий. Сериал получился таким же динамичным, увлекательным и заставляющим сопереживать, как, например, “Отдел новостей” Аарона Соркина. Поскольку все происходит очень быстро, то зрителю просто не оставляют возможности самому додумывать и фантазировать. Списывать этот сериал со счетов раньше времени я бы не стал, там отличные актеры. Но, к сожалению, он не оставляет нам какого-то времени для рефлексии».

По данным СМИ, Apple потратила на собственный видеосервис более $6 млрд. При этом месячная подписка для российских зрителей обойдется в 200 руб., а все покупатели новой техники компании смогут год смотреть сериалы компании бесплатно. Но Apple пока не пытается заработать на сервисе, считает гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов: «В отличие от Netflix, Apple в первую очередь, конечно же, продолжает выстраивать свою экосистему и, безусловно, на этом этапе рассчитывает на лояльную аудиторию покупателей их девайсов.

На данный момент это в основном касается американского и канадского рынков. Сравнивать так линейно с Netflix здесь нельзя. У Apple + другая стратегическая модель бизнеса. В данном случае это, скорее, инвестиции в дальнейшее развитие. Что касается отсутствия российского дубляжа, я думаю, это вопрос времени. На Netflix изначально тоже не было русского перевода. Они просто технически не успели. Российский рынок в сравнении с англоязычным не очень большой. Но в то же время я уверен, что в обозримом будущем такой контент точно появится».

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Собственный видеосервис в ближайшее время представит компания Disney. На площадке будут показывать оригинальные сериалы про героев «Звездных войн» и комиксов Marvel. В США стриминг Disney+ запускается 12 ноября.

Илья Сизов