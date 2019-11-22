На Евро-2020 Россия сыграет с Данией в Копенгагене

Сборная России сыграет матч Евро-2020 с командой Дании в Копенгагене. По итогам жеребьевки, прошедшей в швейцарском Ньоне, датчане три своих матча проведут в Копенгагене. Россияне два матча сыграют в Санкт-Петербурге, один — в Копенгагене.

В группе В вместе с командами России и Дании сыграет сборная Бельгии. Четвертый участник группы определится в ходе жеребьевки.

О том, что россияне встретятся со сборной Дании, стало известно после того, как датчане сыграли вничью с командой Ирландии. В случае квалификации встреча этих команд на континентальном первенстве была неизбежна по решению исполкома UEFA, который заранее разделил 12 хозяев турнира по шести группам. Жеребьевка групповой стадии Евро-2020 состоится 30 ноября.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Дания преследования».