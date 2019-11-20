Дания преследования

За день до окончания отборочного цикла чемпионата Европы определился первый из трех соперников сборной России на групповом этапе финальной стадии турнира. Им стала Дания, которая была заранее спарена с Россией в группе В по соответствующему решению исполкома UEFA, разбившего таким образом всех 12 хозяев Евро-2020. По сравнению с российской сборной датская команда получит более низкий посев при жеребьевке финальной стадии континентального первенства, так как попала в третью из четырех корзин, но при этом скандинавы находятся гораздо выше в мировом рейтинге и имеют существенное превосходство в трансферной стоимости состава.

Сборная России узнала одного из трех своих соперников на предварительном этапе финальной части чемпионата Европы. Это произошло после того, как Дания, сыграв вничью 1:1 с Ирландией в заключительном отборочном матче, финишировала второй в группе D и вышла на Евро-2020. Дело в том, что в случае квалификации встреча этих команд на континентальном первенстве была неизбежна по решению исполкома UEFA, который заранее разделил 12 хозяев турнира по шести группам. Россия и Дания, соответственно, попали в квартет В. Напомним, в этих странах матчи чемпионата Европы примут Санкт-Петербург и Копенгаген.

Дания по итогам отбора набрала 16 очков и будет посеяна при жеребьевке группового этапа Евро-2020 в третьей корзине. Россия с 18 баллами (результаты матчей со сборной Сан-Марино, занявшей шестое место, в данном рейтинге не учитывались) оказалась во второй шестерке сеяных участников. Впрочем, датчанам и отборочная группа досталась посложнее, где помимо Швейцарии серьезную опасность представляла Ирландия. Хотя они несколько неожиданно столкнулись с проблемами и во встрече с Грузией на выезде, завершив ее со счетом 0:0. Четыре победы и четыре ничьи при разнице мячей 23:6 — таков результат датской команды в квалификационном турнире. Дважды она разгромила Гибралтар (по 6:0) и уверенно разобралась дома с грузинами (5:1). С ирландцами оба раза Дания разошлась миром (1:1 и на своем поле, и в гостях). Решающее значение имели ничья (3:3) на выезде и домашняя победа (1:0) в противостоянии со Швейцарией, которая выиграла группу. Причем в Базеле на старте отборочного цикла датчане явили настоящее чудо, потому как к 84-й минуте уступали 0:3 и тем не менее сумели отыграться.

Несмотря на то что российский шар при жеребьевке Евро-2020 положат в более высокую, вторую корзину, в рейтинге FIFA гораздо выше котируется Дания, располагающаяся на 14-й позиции. Для сравнения: сборная России в мировой иерархии сейчас лишь 37-я. При этом скандинавы достигли заметного прогресса в последнее время, ведь всего два с половиной года назад у них был лишь 51-й рейтинг. Существенно превосходят они россиян и по совокупной трансферной стоимости текущего состава.

Так, по мнению авторитетного ресурса Transfermarkt, сборная Дании стоит без малого €340 млн, тогда как сборная России — чуть более €174 млн.

В €100 млн оценивается главная звезда современного датского футбола, атакующий полузащитник английского «Тоттенхема» Кристиан Эриксен. В принципе практически вся созидательная игра датчан завязана на нем, а потому они очень зависимы именно от его актуального состояния. Грубо говоря, если Эриксен не в лучшей форме, то и сборная теряет в мощи.

Важную роль в команде играют также голкипер Каспер Шмейхель, сын легендарного Петера Шмейхеля, капитан и центральный защитник Симон Кьер, полузащитники Лассе Шёне и Томас Дилейни, нападающие Юссуф Поульсен и Мартин Брейтуэйт. Нельзя не отметить, что все лучшие датские футболисты востребованы в сильнейших европейских лигах, пусть и выступают в основной массе отнюдь не за суперклубы. Тренирует сборную Дании 66-летний норвежец Оге Харейде. Его известность ограничивается скандинавским регионом, ведь он работал и добивался успехов исключительно на этом уровне, а именно в чемпионатах Швеции, Норвегии и Дании.

Суммируя всю информацию о сопернике сборной России, можно сказать, что, с одной стороны, ничего страшного в нем нет. Из первой корзины придет куда более грозный оппонент — очевидно, Бельгия. С другой стороны, датчане все-таки будут чуть выше классом.

Пожалуй, ключевым в предстоящем российско-датском противостоянии станет фактор своего поля, то есть во многом на его исход повлияет то, где пройдет матч.

В Санкт-Петербурге родные стены увеличат шансы команды Станислава Черчесова, но в Копенгагене фаворитом будет Дания. И теперь этот принципиальный для россиян момент прояснит жеребьевка групповой стадии Евро-2020, которая состоится 30 ноября.

Александр Ильин