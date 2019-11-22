С лету не решить

С идеей объединить усилия с соседними регионами для приобретения в лизинг авиапарка выступил губернатор Кировской области Игорь Васильев. По его мнению, это может решить проблемы региональных авиаперевозок, а именно восстановить региональные сообщения. Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев полагает, что объединить усилия для улучшения авиасообщения в регионах вполне реально, однако это вряд ли будет сделано даже в следующем году. Эксперты считают ключевым вопросом для решения этой проблемы финансовые возможности жителей регионов.

Губернатора Кировской области Игорь Васильев на днях высказал идею объединить усилия нескольких соседних регионов по приобретению в лизинг авиапарка для решения проблемы региональных авиаперевозок. Об этом он сообщал «Интерфаксу». «Может быть, будем искать решения, объединившись с соседними регионами. Ведь очень многие попали в такие ситуации, когда были и авиаотряды, и самолеты, и люди еще остались профессиональные. Мы с Ижевском планируем вести переговоры, с Коми — о том, чтобы даже если не совместную авиакомпанию создать, то, может быть, понять, как можно привлечь самолеты в лизинг. Если бы нам удалось на троих, на четырех субъектов начать восстанавливать региональные сообщение, дело бы сдвинулось»,— отметил господин Васильев.

Губернатор добавил, что Кировская область активно развивает свой аэропорт, рассчитывая на возобновление рейсов с регионами-соседями. «Знаковые для нас объекты — это Татарстан, Самара, Екатеринбург. А эти регионы — это авиационные хабы, и прямое сообщение с ними повысило бы мобильность людей»,— подчеркнул Игорь Васильев.

Министр транспорта Удмуртии Алексей Горбачев, комментируя идею кировского губернатора, подчеркнул, что объединение с соседями вполне реально, однако это планы «не сегодняшние», и даже вряд ли следующего года.

«Мы пока еще не рассматриваем ничего. У нас пока парк развивается. Для того, чтобы приобретать с кем-то, надо же не только самолеты приобрести, надо отработать маршруты. Мы такому сотрудничеству, конечно, будем рады. Будем общаться, стараться вместе, но пока у нас таких решений нет»,— пояснил министр.

Также он добавил, что пока ему трудно давать какие-то прогнозы и напомнил, что президент страны Владимир Путин поручал развивать малую авиацию в региональных направлениях для того, чтобы у людей была возможность летать напрямую, а не через Москву.

Напомним, в середине октября этого года ижевский аэропорт получил разрешение на прием самолетов Boeing в ограниченном режиме. В конце октября стало известно о том, что «Ижавиа» взяло Boeing 737-800 в лизинг у компании SmartAvia. Тогда господин Горбачев сообщал, что новый самолет экономичнее старых самолетов ЯК и вмещает практически в два раза больше пассажиров. В феврале 2019 года аэропорт Ижевска получил допуск на обслуживание судов Airbus серий А-319, A-320 и их модификации, а также А-321-100, А-321-200 и А-321-Neo. С марта воздушная гавань столицы Удмуртии имеет право принимать самолеты Embraer. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Анапу, Сочи и другие города. Ранее самолеты «Ижавиа» выполняли рейсы в Киров.

Партнер практики стратегии и операционной эффективности Althaus Group Герман Шеховцев отмечает, что приобретение в лизинг авиапарка несколькими регионами в перспективе может как повысить трудовую мобильность, инвестиционную привлекательность регионов, дать толчок для ведения взаимной торговли, так и свести на нет вложенные усилия и деньги. «Во-первых, закупая авиапарк, нужно подготовить необходимую инфраструктуру, договориться о периодичности полетов, обеспечении топливом и персоналом, проживанием и питанием. Во-вторых, оба региона должны договориться, как будет финансироваться проект — в каких долях, когда будут поступать средства, как стороны поступят в случае разногласий»,— говорит эксперт.

По его мнению, самый большой вопрос — смогут ли оба региона вовремя изыскать средства из бюджета, и не получится ли так, что одна сторона вложит нужную сумму, а вторая не успеет подготовить пакет документов, принеся убытки и сорвав сроки реализации проекта.

Первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал подчеркивает, что большинство региональных авиакомпаний не имеют стратегии развития, программ модернизации флота и сервиса.

«Объединение усилий нескольких регионов для приобретения авиапарка вполне возможно. Необходимо понять, сможет ли потребитель пользоваться услугами такой авиакомпании, есть ли у него на это деньги. Это станет ключевым вопросом для региональной авиакомпании»,— подчеркивает господин Сигал.

Оксана Мымрина