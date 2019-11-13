«Ижавиа» заплатит неустойку

Арбитражный суд удовлетворил иск нефтегазовой компании «РН-Бурение» к «Ижавиа» об уплате неустойки в размере более 2,6 млн руб. Истец доказал, что авиакомпания не исполнила требования договора на оказание авиационных услуг. Отмечается, что в начале этого года «Ижавиа» не выполнила заявку на полет по маршруту из Краснодара в Усинск через Уфу и обратно. Представитель авиакомпании в суде не согласился с оппонентом, отметив, что в части оформления заявки и согласования плана-графика не были соблюдены условия договора. По мнению юристов, суд не принял во внимание доводы «Ижавиа» о допущенных истцом нарушениях при составлении заявки на осуществление авиарейсов и эту тему ответчику «стоит развивать».

Нефтегазовая компания «РН-Бурение» обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с иском к ижевскому перевозчику «Ижавиа» о взыскании неустойки на сумму 2,63 млн руб. по договору оказания авиационных услуг. Как отмечается в материалах дела, опубликованных на сайте суда, в декабре 2016 года ООО «РН-Бурение» и АО «Ижавиа» заключили договор на оказание авиационных услуг. Согласно этому договору, авиакомпания, как исполнитель, должна оказывать услуги с использованием воздушных судов и с привлечением летного персонала по маршрутам согласно планам-графикам и заявкам на полет. Заказчик, в свою очередь, должен принимать и оплачивать оказанные авиационные услуги в определенном размере и порядке.

ООО «РН-Бурение» является дочерней структурой «Роснефти» и оказывает услуги по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата.

Отмечается, что в середине января этого года нефтегазовая компания в рамках договора подала заявку на совершение авиарейсов по маршруту Краснодар — Уфа—Усинск — Уфа— Краснодар. Однако «Ижавиа» заявку не исполнила. «РН-Бурение» начислило авиакомпании штраф в размере 2,63 млн руб. — 80% от стоимости рейса, но авиаперевозчик не стал оплачивать неустойку.

В арбитражном суде представитель авиакомпании возразил против иска об уплате неустойки, отметив, что нефтегазовая компания при подаче заявки не соблюла условия договора в части ее оформления и согласования плана-графика. Кроме того, по мнению «Ижавиа», заказчик направил заявку с нарушением времени ее подачи, адреса электронной почты и пункта о предоставлении списка лиц, имеющих право подписи заявки.

Однако арбитражный суд не принял во внимание возражения ответчика, пояснив, что в материалах дела есть письмо АО «Ижавиа», адресованное «РН-Бурению», из которого следует, что авиакомпания не согласовывает заявку на полет по указанному маршруту для нужд Усинского филиала ООО «РН-Бурение» в связи с отсутствием технической возможности.

«Таким образом, на дату рассмотрения письма у ответчика не возникло сомнений, что данное письмо является заявкой заказчика (истца) на полет воздушного судна, как не возникло сомнений в правильности оформления заявки. Отказа от заявки по причинам ее ненадлежащего оформления от ответчика не последовало»,— говорится в решении арбитражного суда.

Отмечается, что нефтегазовая компания делала идентичные заявки в адрес «Ижавиа» для согласования других полетов в рамках договора и услуги по этим заявкам оказывались. Суд не принял доводы авиакомпании о некорректной формулировке письма, а других причин для несогласования полета ответчик не указал. «Возражения в части порядка определения истцом размера штрафных санкций ответчиком не заявлены»,— говорится в решении.

В результате арбитражный суд взыскал с «Ижавиа» в пользу «РН-Бурение» неустойку в размере 2,63 млн руб. и 36 тыс. руб. расходов по уплате госпошлины, пояснив, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Представитель авиакомпании Павел Кульнев отказался комментировать“Ъ-Удмуртия” решение суда и возможность подачи апелляции. «Информация, касающаяся судов, является общедоступной, вы можете ознакомиться с ней самостоятельно»,— заявил он.

Между тем, в сентябре «РН-Бурение» выиграло еще один подобный иск против «Ижавиа» в арбитражном суде Ханты-мансийского автономного округа. По нему авиакомпания должна выплатить 2,3 млн руб. за отказ в совершении рейсов по маршруту Уфа – Сургут – Уфа в январе и феврале 2019 года. Тогда ответчик объяснил это отсутствием технической возможности. По данному иску «РН-Бурение» подало апелляцию, компания требует взыскать 4,2 млн руб.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Юлия Кислякова отметила, что ситуации, когда по договору возмездного оказания услуг заказчик нарушает срок подачи заявки, распространены. «Суды при рассмотрении спора исходят не только из условий, четко зафиксированных в договоре, но и из сложившейся между сторонами деятельности по исполнению договора. Ссылаться на подписание заявки неуполномоченным лицом, если ранее от этого лица принимались заявки, составлялись акты и производилась оплата по заявкам, нецелесообразно. При этом в решении не раскрыта позиция ответчика относительно нарушения срока подачи заявки, не указано, насколько существенно данное нарушение и как оно повлияло на отказ исполнения заявки. Полагаю, что имеет смысл развивать эту позицию»,— считает эксперт.

Оксана Мымрина