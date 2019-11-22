Свидетель-фотограф рассказал о взятках экс-замглавы Росгвардии по Самарской области

Руководитель управления имуществом министерства имущества Самарской области Александр Ткачев в пятницу дал показания в Ленинском районном суде по делу бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Об этом сообщает “Ъ-Волга” из зала суда.

Свидетель сообщил, что одно время общался с обвиняемым, с которым знаком пять лет, на тему выдачи разрешения на аренду помещений фотостудиям в родильных домах больниц Самары. Общение между мужчинами ограничивалось консультациями. В частности, Дмитрий Сазонов звонил Александру Ткачеву на тему возможной аренды ООО «Арт-Инвест» помещений в лечебных учреждениях города.

После этого директор указанной компании Артур Юсупов смог через профильное министерство получить в аренду для своей фирмы помещение в роддоме в кардиоцентре. Для этого он сдал соответствующие документы. Сумма ежемесячной платы ООО «Арт-Инвест» за съем помещений в кардиоцентре составила 207 тыс. руб.

Затем прошел допрос фотографа в ООО «Первое фото» Романа Тарабрина, который рассказал, что работал в ООО «Арт-Инвест» в 2015 – 2018 году. Мужчина занимался съемкой рожениц во время их выписки с новорожденными из роддома в больнице имени Середавина. Фотограф добавил, что от лица Артура Юсупова около десяти раз передавал по 70 тыс. руб. заработанных фотостудией денег мужчине. Встречи продолжались до конца июля 2018 года.

Узнав о задержании Дмитрия Сазонова, мужчина испугался и написал явку с повинной о незаконной передаче денег им третьим лицам. Пояснить причины своего страха и связь фотостудии с бывшим силовиком, которого он не знает, фотограф не смог.

Поэтому представитель обвинения зачитал протокол допроса свидетеля. Из него выяснилось, что Роман Тарабрин прекрасно понимал, что получателем денег ООО «Арт-Инвест» является водитель Дмитрия Сазонова, отвозивший бывшему правоохранителю выручку фотостудии. Как следует из документов, в общей сложности через Романа Тарабрина экс-замглавы Росгвардии получил от указанной компании за десять встреч 700 тыс. руб.

После этого суд решил вызвать на допрос Игоря Сизокова. В показаниях свидетелей он фигурирует как получатель части передававшихся Дмитрию Сазонову средств, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Самаре. При этом информации о том, что сейчас мужчина занимает такую должность, на сайте главка нет.

Кроме того, в суд будет вызван бывший главврач больницы им. Пирогова Валерий Кириллов. Следствие установило, что на территории ранее подведомственной мужчине больницы работает ООО «Арт-Инвест».

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов