Защита обвиняемого во взятке экс-замглавы самарской Росгвардии заявила отвод судье

Дмитрий Тараборин, адвокат обвиняемого в получении взяток от ОПГ «Законовские» бывшего заместителя руководителя Управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова, на заседании в Ленинском районном суде в среду заявил отвод судье Ирине Кузнецовой. Это произошло после того, как судья отказалась удовлетворять ходатайство защиты о вызове в суд свидетеля Алексея (фамилия не называется), связанного с одним из фигурирующих в деле частных охранных предприятий.

Этого свидетеля в своих показаниях на заседании в среду упомянул индивидуальный предприниматель Сергей Гафуров, считающийся бывшим лидером ОПГ «Законовские». Он также рассказал, что слышал о передаче денег от руководства преступной группы Дмитрию Сазонову от другого ее лидера, Алексея Рыжова. Последний рассказывал свидетелю, что давал взятки силовику для решения вопросов с лицензированием оружия связанных с ОПГ «Законовские» и самарскими рынками ЧОПов. Сам Сергей Гафуров, по его словам, не участвовал в незаконных сделках.

Заявленное после этого ходатайство об отводе председательствующего адвокат Дмитрий Тараборин объяснил тем, что судья мешает объективному ходу процесса и заинтересована в исходе дела. Однако судья удовлетворять отвод отказалась.

Правоохранители считают, что Дмитрий Сазонов с 2008 года на протяжении десяти лет, когда он занимал руководящие должности в правоохранительных органах, лично и через посредников систематически получал незаконное вознаграждение от представителей частной охранной организации, которая охраняла членов ОПГ «Законовские». Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 30 млн руб.

Кроме того, бывший силовик с марта 2015 по июль минувшего года получил от главы ООО «Арт-Инвест» незаконное вознаграждение на сумму около 2,5 млн руб. за помощь с открытием фотостудий компании в роддомах Самары и беспрепятственную их работу.

Георгий Портнов