Mercedes-Benz рассекретил кроссовер Maybach GLS 600

Mercedes-Maybach GLS 600. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach GLS 600. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach GLS 600. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach GLS 600. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach GLS 600. Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль оснащается 558-сильным 4-литровым турбомотором V8 с системой отключения половины цилиндров и гибридной установкой EQ Boost, добавляющей дополнительные 22 л.с. — ее электромотор встроен между двигателем и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Maybach GLS 600 получил полный привод, адаптивную пневмоподвеску, перенастроенную для большей плавности хода, а также особый режим работы силовой установки с плавными реакциями на педаль газа и плавным переключением передач.

Новый кроссовер отличается от базового Mercedes-Benz GLS особой решеткой радиатора и колесными дисками, шильдиками Maybach и опциональной двухцветной окраской кузова. Салон может быть выполнен в пяти- и четырехместном исполнении с раздельными задними креслами, которые сдвинуты от дверей и внутрь багажника для большего пространства для пассажиров.

Машина богато оборудована уже в базовой комплектации — кроссовер комплектуется панорамной крышей, мультимедийной системой с 11,6-дюймовыми тачскринами для задних пассажиров, 4-зонным климат-контролем с особо тихими вентиляторами, аудиосистемой Burmester с 27-ю динамиками, отделкой кожей, деревом и металлом, а также другим оснащением, включая современные системы активной безопасности.

Продажи Mercedes-Maybach GLS 600, стоимость которого пока не названа, начнутся во второй половине 2020 года.