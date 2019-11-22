В Ростове сняли карантин по орнитозу

Начальник управления ветеринарии Ростовской области Владимир Жилин подписал распоряжение об отмене карантина по орнитозу в жилом доме на ул. Ленина в Ростове, сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Ростовской области.

Напомним, в октябре в ветслужбу обратился житель Ростова, купивший себе волнистого попугая. Он заметил, что птица часто сидит нахохлившись и прикрывает глаза. Мужчина не обратился в ветклинику, списав необычное поведение попугая на стресс. Через несколько дней птица пала. По результатам лабораторного исследования ветврачи установили, что попугай болел орнитозом.

Орнитоз — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией организма и поражением дыхательной системы. Заболевание представляет опасность для человека.

Дарья Голякова