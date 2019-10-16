В Ростове зафиксировали второй случай орнитоза за год

Специалисты зафиксировали в Ростове уже второй с начала 2019 года случай заболевания попугая орнитозом, сообщает пресс-служба управления ветеринарии области. Первый случай в этом году был выявлен в июле. До этого последний случай заболевания был зарегистрирован в городе в 2017 году у лесного жаворонка.

В ветслужбу обратился житель Ростова, купивший себе волнистого попугая. Он заметил, что птица часто сидит нахохлившись и прикрывает глаза. Мужчина не обратился в ветклинику, списав необычное поведение попугая на стресс. Через несколько дней птица пала. По результатам лабораторного исследования ветврачи установили, что попугай болел орнитозом. На территории квартиры ростовчанина в жилом доме по улице Ленина установили 30-дневный карантин.

Орнитоз — острое инфекционное заболевание, которое сопровождается интоксикацией организма и поражением дыхательной системы. Заболевание представляет опасность для человека.

Кристина Федичкина