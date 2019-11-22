Мошенничество истекло сроком давности

Приморский краевой суд освободил от уголовной ответственности гендиректора ООО «Востокстройсервис» Олега Дроздова, приговоренного ранее к семи годам лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 300 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. Действия предпринимателя переквалифицированы на более мягкую статью Уголовного кодекса, он освобожден из-под стражи по истечении срока давности привлечения к ответственности.

Сегодня коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда, рассмотрев апелляционную жалобу защиты Олега Дроздова, отменила приговор Фрунзенского райсуда Владивостока от 21 июня. Тогда судья Татьяна Курышова признала Олега Дроздова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его сообщника предпринимателя Алексея Симанчука — в пособничестве в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Олег Дроздов был приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб., а Алексей Симанчук — к пяти годам условно и 600 тыс. руб. штрафа.

В ходе предварительного и судебного следствия Олег Дроздов настаивал на невиновности, Алексей Симанчук, напротив, признался в пособничестве в совершении преступления.

В апелляционной жалобе защита просила полностью оправдать Олега Дроздова либо отменить приговор и направить на новое рассмотрение в ином составе суда. Однако судебная коллегия переквалифицировала действия Олега Дроздова на ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), аналогичным образом переквалифицированы действия Алексея Симанчука. «С учетом истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности уголовное дело и уголовное преследование Дроздова и Симанчука прекращено»,— сообщила “Ъ” представитель крайсуда Яна Шеремета. Она подчеркнула, что уголовное дело прекращено «по нереабилитирующим основаниям». Олег Дроздов освобожден из-под стражи, ему будет возвращен ранее внесенный залог в размере 30 млн руб. «Вопрос о возмещении ущерба может быть рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства»,— добавила госпожа Шеремета.

Адвокат Олега Дроздова Сергей Бондарь заявил “Ъ”, что позиция его подзащитного не изменилась. «Дроздов не признал свою вину»,— подчеркнул адвокат. Однако он дал понять, что оспаривать решение крайсуда защита не намерена. «Человек с 2013 года находился под уголовным преследованием»,— сказал господин Бондарь.

Говоря о возможной попытке стороны гособвинения взыскать сумму ущерба в порядке гражданского судопроизводства, защитник заметил, что «заявленная сумма не соответствует материалам дела и здравому смыслу».

В прокуратуре региона решения крайсуда сегодня не комментировали.

Уголовное дело по фактам злоупотреблений при рекультивации полигона ТБО (проект реализовывался в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года) расследовалось следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю. Основанием для реагирования послужили данные Счетной палаты РФ. Согласно выводам аудиторов (бюллетень Счетной палаты от июля 2012 года), департамент градостроительства администрации Приморья осуществил приемку работ от генподрядчика ООО «Востокстройсервис» по устройству георешетки при строительстве объекта «Рекультивация полигона ТБО» с завышением стоимости материала на 319,209 млн руб.

Аудиторы выяснили, что по первоначальной проектно-сметной документации самым дорогостоящим материалом в строительстве объекта являлась георешетка E`GRID 170R в объеме 927,8 тыс. кв. м. Стоимость георешетки в первоначальном проекте составляла 528,32 руб. за 1 кв. м. Однако в ходе исполнения госконтракта изначально запроектированная георешетка марки E`GRID 170R была заменена на георешетку TGDG 170KN (производитель — Китай) со стоимостью по смете 584,35 руб. за 1 кв. м с учетом НДС. В действительности георешетка была ввезена на территорию РФ «по цене, не превышающей 118,0 руб. за 1 кв. м с учетом таможенных пошлин и НДС, что подтверждается копиями грузовых таможенных деклараций». «Таким образом, стоимость принятой госзаказчиком георешетки в результате хозяйственных операций по цепочке от экспортера до госзаказчика была завышена на 466 руб. за 1 кв. м, или в 4,9 раза»,— говорится в выводах Счетной палаты.

25 октября 2013 года Олег Дроздов был заключен под стражу. В октябре следующего года мера пресечения для него была изменена на залог в размере 30 млн руб. В начале судебного процесса Олег Дроздов сообщил, что рассчитывает на оправдание.

«Мы говорим о своей невиновности, потому что никто не обманывал, цена на решетки была изначально известна всем»,— заявил подсудимый.

Олег Дроздов получил известность в качестве совладельца Первой игровой компании Востока (ПИКВ), одного из инвесторов игорной зоны «Приморье», строящейся недалеко от Владивостока. Предприниматель подпал под уголовное преследование вскоре после заключения соглашения о переуступке 70% акций ООО ПИКВ, единственным бенефициаром которого он был, группе инвесторов из Гонконга и Тайваня, возглавляемых китайским игорным магнатом Лоуренсом Хо.

В июне 2015 года Олег Дроздов заявил “Ъ”, что после возбуждения против него уголовного дела был вынужден выйти из игорного бизнеса. «Давление появилось именно тогда, когда мы начали активно развивать игорную зону. Это факт, это действительно так. В настоящий момент я не состою в органах управления, не являюсь ни собственником (ПИКВ.— “Ъ”), ни инвестором. Все было продано, реализовано, пока я находился в СИЗО. Что-то с моего согласия, что-то — нет, но это уже отдельный вопрос, который мы не обсуждаем»,— сказал предприниматель.

Алексей Чернышев, Владивосток