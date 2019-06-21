Саммит АТЭС завершается приговорами

Гендиректор ООО «Востокстройсервис» Олег Дроздов приговорен к семи годам лишения свободы за мошенничество на сумму свыше 300 млн руб. при рекультивации полигона твердых бытовых отходов во Владивостоке. Объект строился в рамках подготовки города к саммиту АТЭС 2012 года. Сообщник Дроздова предприниматель Алексей Симанчук, признавший свою вину, отделался условным сроком.

Сегодня Фрунзенский районный суд Владивостока поставил точку в продолжавшемся четыре года процессе по делу предпринимателя Олега Дроздова и его делового партнера Алексея Симанчука. Судья Татьяна Курышова признала обоих фигурантов виновными и приговорила Дроздова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 900 тыс. руб., а Симанчука — к пяти годам условно и 600 тыс. руб. штрафа. Пока неизвестно, будет ли защита обжаловать приговор. В ходе предварительного и судебного следствия Дроздов настаивал на невиновности, Симанчук, напротив, признался в пособничестве в совершении преступления. Адвокат Дроздова Марина Ижко сообщила “Ъ”, что защита намерена обжаловать приговор.

Согласно обвинительному заключению, гендиректору ООО «Востокстройсервис» Дроздову инкриминировалось хищение 325 млн руб. путем обмана заказчика при исполнении контракта на строительство объекта «Рекультивация полигона ТБО» во Владивостоке. Олегу Дроздову предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), его сообщнику предпринимателю Алексею Симанчуку — в пособничестве в совершении мошенничества (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело по фактам злоупотреблений при рекультивации полигона ТБО (проект реализовывался в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года) расследовалось следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю. Основанием для реагирования послужили данные Счетной палаты РФ. Согласно выводам аудиторов (бюллетень Счетной палаты от июля 2012 года), департамент градостроительства администрации Приморья осуществил приемку работ от генподрядчика ООО «Востокстройсервис» по устройству георешетки при строительстве объекта «Рекультивация полигона ТБО» с завышением стоимости материала на 319,209 млн руб.

Аудиторы выяснили, что по первоначальной проектно-сметной документации самым дорогостоящим материалом в строительстве объекта являлась георешетка E`GRID 170R в объеме 927,8 тыс. кв. м.

Стоимость георешетки в первоначальном проекте составляла 528,32 руб. за 1 кв. м. Однако в ходе исполнения госконтракта изначально запроектированная георешетка марки E`GRID 170R была заменена на георешетку TGDG 170KN (производитель — Китай) со стоимостью по смете 584,35 руб. за 1 кв. м с учетом НДС. В действительности георешетка была ввезена на территорию РФ «по цене, не превышающей 118 руб. за 1 кв. м с учетом таможенных пошлин и НДС, что подтверждается копиями грузовых таможенных деклараций».

«Таким образом, стоимость принятой госзаказчиком георешетки в результате хозяйственных операций по цепочке от экспортера до госзаказчика была завышена на 466 руб. за 1 кв. м, или в 4,9 раза»,— говорится в выводах Счетной палаты.

25 октября 2013 года Олег Дроздов был заключен под стражу. В октябре следующего года мера пресечения для него была изменена на залог в размере 30 млн руб. В начале судебного процесса Олег Дроздов сообщил, что рассчитывает на оправдание. «Мы говорим о своей невиновности, потому что никто не обманывал, цена на решетки была изначально известна всем»,— заявил подсудимый.

Олег Дроздов получил известность в качестве совладельца Первой игровой компании Востока (ПИКВ), одного из инвесторов игорной зоны «Приморье», строящейся недалеко от Владивостока. Предприниматель подпал под уголовное преследование вскоре после заключения соглашения о переуступке 70% акций ООО ПИКВ, единственным бенефициаром которого он был, группе инвесторов из Гонконга и с Тайваня, возглавляемых китайским игорным магнатом Лоуренсом Хо.

В июне 2015 года Олег Дроздов заявил “Ъ”, что после возбуждения против него уголовного дела был вынужден выйти из игорного бизнеса. «Давление появилось именно тогда, когда мы начали активно развивать игорную зону. Это факт, это действительно так. В настоящий момент я не состою ни в органах управления, не являюсь ни собственником (ПИКВ.— “Ъ”), ни инвестором. Все было продано, реализовано, пока я находился в СИЗО. Что-то с моего согласия, что-то — нет, но это уже отдельный вопрос, который мы не обсуждаем»,— сказал предприниматель.

Алексей Чернышев, Владивосток